Le projet sm2 subitement arrêté : la communauté CoD est sous le choc

Activision a choqué la communauté Call of Duty en ordonnant l’arrêt du projet sm², un fan game particulièrement attendu.

En 2021, un groupe de développeurs a lancé un projet ambitieux pour créer le “jeu Call of Duty de rêve”. Intitulé sm² – ou sm2 – ce mod gratuit développé sur moteur de Modern Warfare 2019 devait notamment comprendre une longue liste de fonctionnalités familières. Les développeurs ont déclaré qu’ils prévoyaient d’inclure plus de 100 armes lors de la sortie, 24 atouts, un système de progression, et plus encore.

Un an après le début du développement, l’équipe de sm2 a dévoilé une vidéo de plus de 40 minutes montrant toutes les armes du jeu. Les membres de la communauté CoD ont salué la présentation et ont ressenti une certaine nostalgie en voyant toutes ces armes iconiques ramenées à la vie.

Malheureusement, sm² ne verra finalement jamais la lumière du jour, puisque Activision est intervenu juridiquement afin de mettre un terme immédiat au projet.

Clap de fin pour le fan game sm2 après l’intervention d’Activision

Le 17 mai, les développeurs de sm2 ont déclaré : “Aujourd’hui, un membre de l’équipe a reçu une lettre de cessation et d’abstention de la part d’Activision Publishing, en relation avec le projet Sm². Nous nous conformons à cette ordonnance et mettons fin à toutes nos opérations de manière permanente. Merci à tous pour votre soutien au cours des 2 dernières années.”

Une lettre de cessation et d’abstention – ou cease and desist letter – est un terme juridique décrivant une demande officielle à une entité ou organisation de cesser une activité. Pour simplifier, il s’agit d’une mise en garde indiquant que l’on est prêt à engager une action en justice si l’activité en question ne cesse pas.

De nombreux fans de Call of Duty sont tombés des nues en apprenant cette nouvelle. Si le fait qu’Activision s’attaque à un projet free-to-play de fans a choqué, le timing a particulièrement révolté la communauté.

“Ils auraient pu faire cela il y a des années mais ne l’ont pas fait.” explique le créateur de contenu NerosCinema. “Ils ont plutôt laissé ces développeurs travailler pendant 2 ans avant de tout arrêter.”

Le streamer Warzone, DougDagnabbit, a demandé : “Pourquoi, après tout ce temps, sm2 reçoit lettre de cessation et d’abstention ? Quelque chose semble étrange dans cette histoire.”

Le YouTubeur M3RKMUS1C a lui aussidéploré la perte en ajoutant : “Nos espoirs et nos rêves pour un jeu Call of Duty qui aurait toutes les meilleures armes, cartes et fonctionnalités sont malheureusement morts.”

Bien qu’il ne soit pas si surprenant de voir un éditeur protéger sa franchise de la sorte, le fait que l’équipe de sm2 ait pu se consacrer à son projet pendant deux ans avait fait croire à de nombreux joueurs qu’Activision ne le désapprouvait pas.

C’est donc sans surprise que des milliers de fans se sont empressés d’aller consoler les développeur de sm² sur les réseaux sociaux.