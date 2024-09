Les faux bans dans la bêta de Black Ops 6 enragent les joueurs

De nombreux joueurs de la bêta de Black Ops 6 affirment avoir été bannis sans raison valable, et les développeurs ont confirmé qu’il y a actuellement des problèmes avec leur stratégie de bannissement “proactive” dans la bêta.

Éliminer les tricheurs de Call of Duty est un combat de longue haleine, avec le système anti-triche Ricochet spécialement conçu pour repérer et exclure ces individus afin d’éviter qu’ils ne gâchent les parties. Et pour être clair, des tricheurs sont bien présents dans la bêta de BO6, détectés et bannis par le système.

Cependant, identifier et bannir correctement les joueurs suspects est un processus difficile à affiner. Avec le grand nombre de joueurs connectés à tout moment, surveiller chaque joueur manuellement est impossible. Cela doit se faire de manière automatisée et via des rapports.

Ainsi, la bêta de Black Ops 6 teste une stratégie plus “proactive” avec Ricochet, visant à expulser rapidement les tricheurs des parties avec plus de précision. Mais des joueurs affirment avoir été pris pour cible. Cela a poussé les développeurs à réagir, confirmant qu’ils expérimentent actuellement des choses avec Ricochet.

“Pendant la bêta de Call of Duty: Black Ops 6, nous testons des fonctionnalités et surveillons la télémétrie. TeamRICOCHET adopte une approche proactive avec les détections durant la bêta pour éliminer les comptes illicites et compromis sur toutes les plateformes. Les réglages de ces détections sont également en test durant la bêta. L’équipe continuera d’apporter des ajustements pour réduire les problèmes rencontrés par les joueurs tout en maintenant notre engagement à éliminer les tricheurs“, peut-on lire dans leur déclaration.

Bien que certains joueurs aient sûrement été bannis pour avoir réellement triché, des créateurs de contenu et même des joueurs professionnels ont été bannis en plein stream alors qu’ils jouaient normalement.

Le joueur d’OpTic, Shotzzy a été banni alors qu’il était en train de briller lors d’une partie en plein live, se faisant expulser avant même de pouvoir la terminer.

De plus, les bannissements infligés durant la bêta de Black Ops 6 s’appliquent également aux autres jeux Call of Duty, ce qui signifie qu’une suspension temporaire de 30 jours les empêchera de participer à la deuxième bêta, ainsi qu’à un mois de MW3 ou Warzone.

“Oui, continuez de tester et de donner des bannissements de 30 jours aux joueurs, même en bannissant vos propres joueurs pros.” déclare un joueur.

“Merci pour la mise à jour, peut-être que vous pourriez SURVEILLER LA TÉLÉMÉTRIE DE MON FAUX BANNISSEMENT DE 30 JOURS ET LE RÉVOQUER ?” rétorque un autre.

Qui plus est, le bannissement de Shotzzy a été presque instantanément annulé, prouvant qu’il avait été administré à tort. Son stream n’a été que brièvement interrompu, le temps qu’il redémarre rapidement le jeu et se reconnecte, alors que de nombreux autres joueurs confrontés au même problème doivent attendre les 30 jours complets de leur suspension.

Il n’est pas clair si ces bannissements sont le résultat de signalements abusifs ou si Ricochet les a repérés en raison de leurs bonnes performances en jeu, mais il est certain que la mise en œuvre de l’anti-triche dans Black Ops 6 présente encore des problèmes à résoudre.