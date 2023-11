Des expulsions pour inactivité jugées « excessives » par les joueurs de MW3

Les joueurs de Call of Duty: Modern Warfare 3 sont déconcertés par le nouveau système de détection d’inactivité du jeu, qui semble expulser injustement les snipers et les campeurs.

Modern Warfare 3 est arrivé, et les joueurs retrouvent certaines des cartes les plus appréciées des années précédentes, avec le retour de Rust, Terminal et Scrapyard, toujours aussi populaires.

Cependant, le jeu est arrivé avec un système de détection d’inactivité apparemment « excessif », intentionnel ou non, qui affecte un grand nombre de joueurs qui sont en train de jouer.

Un joueur frustré a partagé sur le subreddit du jeu une vidéo de gameplay le montrant être retiré du lobby alors qu’il participait activement au match.

On peut voir le joueur utiliser des équipements de terrain, débloquer des succès et recharger, avant d’être soudainement expulsé du jeu pour inactivité.

Le joueur a exprimé son incrédulité : « Deux éliminations, rechargement, équipement de terrain, et même un succès de carte d’appel, puis expulsé pour inactivité. La sensibilité à l’inactivité est ridiculement excessive en ce moment ».

Et c’est un sentiment partagé par de nombreux membres de la communauté, et même ceux qui ne sont généralement pas partisans du camping soutiennent le joueur expulsé injustement.

« Écoutez, le camping, ça ne me plaît pas, le sniping non plus. Mais si tu es expulsé pour faire ce qui est autorisé dans le jeu, c’est vraiment stupide », a commenté un joueur.

Les joueurs ont également profité de l’occasion pour partager des expériences similaires, indiquant clairement un problème plus important avec la détection d’inactivité du jeu.

Un joueur a dit : « La dernière fois, j’ai été expulsé des matchs de guerre terrestre pour être resté immobile sur les objectifs et empêcher l’autre équipe de les capturer. Tellement bête ».

Fait intéressant, le problème ne se limite pas au gameplay habituel. Un autre joueur a récemment mentionné avoir été expulsé pour inactivité en étant actif comme tireur d’élite en hélicoptère. « C’est un peu ridicule. Je ne devrais pas être expulsé pour utiliser une fonctionnalité du jeu », a-t-il déclaré. « J’ai remarqué que j’étais expulsé pour inactivité en utilisant aussi des tourelles télécommandées ».

Le problème semble provenir de l’incapacité du jeu à distinguer les styles de jeu passifs et actifs. Bien que le camping et le sniping soient souvent critiqués par certains joueurs, ils restent des stratégies légitimes dans le cadre du jeu.

Comme le conclut un joueur : « C’est du grand n’importe quoi. Ils doivent régler ça rapidement ».