Un expert Warzone révèle où obtenir rapidement de l’argent et de l’équipement

L’expert et joueur professionnel de Warzone, Warsz a récemment dévoilé où vous pouvez facilement et rapidement obtenir de l’argent et de l’équipement sur Urzikstan.

Lorsque vous atterrissez sur Urzikstan, que ce soit en sautant de l’avion ou en milieu de partie, votre objectif est de collecter de l’argent et de trouver les meilleures armes au sol. C’est là que les caches de butin peuvent être incroyablement utiles.

Les caches de butin ont été introduites dans Battle Royale sur Al Mazrah lors du lancement de Warzone 2, permettant aux joueurs de les ouvrir rapidement pour ramasser de l’argent et des armes de haute qualité.

Cet élément a été transféré sur Urzikstan et avec l’intégration de Modern Warfare 3 dans Warzone, et comme avec Al Mazrah, il existe de grandes rotations que vous pouvez faire entre les caches de butin proches les unes des autres pour facilement démarrer votre partie.

Bien qu’il y ait plusieurs endroits à forte densité de caches de butin dispersés autour d’Urzikstan, le joueur pro de Warzone Warsz a présenté un endroit qui est situé au centre de la carte, donc disponible très souvent, avec trois caches qui mènent également directement à un emplacement régulier de Station d’achat.

Warsz révèle une excellente rotation de cache de butin

Comme le montre Warsz ici, vous pouvez atterrir sur le côté de la rivière entre Old Town et Zaravan Suburbs pour trouver une cache de butin, puis vous diriger légèrement au sud pour en trouver une autre, puis un peu plus au sud-est pour en découvrir une troisième et dernière.

Cela devrait vous laisser à proximité d’au moins une Station d’achat, bien que vous puissiez également trouver des largages de ravitaillement et des Stations d’achat portables dans ces caches, ce qui rendrait les choses encore plus faciles.

Évidemment, ouvrir toutes ces caches ne sera pas toujours possible à réaliser, mais le plus souvent, cela devrait vous offrir un avantage significatif par rapport à vos adversaires.

