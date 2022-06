L’excitation pour la nouvelle carte de Warzone atteint son comble

Bonne Fortune est la nouvelle carte qui arrivera avec la mise à jour Warzone Pacific Saison 4 et l’enthousiasme à son sujet ne cesse de croître.

La mise à jour de la Saison 4 de Warzone Pacific devrait apporter une pléthore de nouveaux contenus aux joueurs, dont la toute nouvelle Bonne Fortune, qui est le changement de carte le plus important du jeu depuis Caldera.

L’annonce de cette nouvelle carte a suscité des réactions diverses de la part de la communauté Warzone, certains étant furieux de son arrivée, d’autres expliquant pourquoi ils sont enthousiasmés par Bonne Fortune.

Le 13 juin, les développeurs de Call of Duty ont révélé la carte tactique complète qui donne aux joueurs un aperçu de la disposition exacte de la carte de Bonne Fortune dans la Saison 4 de Warzone Pacific.

L’utilisateur Reddit “phleep” a partagé l’image de cette carte dans le subreddit Warzone Pacific, et le fil de discussion a été rempli de joueurs donnant leur avis sur ce qu’ils pensent de la toute nouvelle carte de la Saison 4.

De nombreux commentateurs ont exprimé leur enthousiasme pour l’arrivée de Bonne Fortune, car cette nouvelle carte dépayse les joueurs en leur offrant de nouveaux points d’intérêt et des lieux à explorer pendant les matchs.

Un utilisateur a écrit : “[Bonne Fortune] a l’air d’être un changement de décor génial. Je suis sûr que 90 % des râleurs de Rebirth l’ont déjà complètement rayée de leur mémoire comme un déchet. “

Un autre joueur a également fait l’éloge de Bonne Fortune pour avoir donné à la fanbase de Warzone un nouvel endroit à explorer, affirmant que le fait de ne pouvoir se rendre que dans Caldera et Rebirth Island devenait ennuyeux.

“Je suis tellement excité par cette carte. Je trouve que Caldera est… bien, mais Rebirth vieillit et semble parfois trop exiguë. Cela semble être un juste milieu entre les deux.”

Un autre joueur a commenté : “En fait, j’adorerais voir un mode jeu qui comporte un tas de ces petites cartes. Je ne vais pas du tout me plaindre parce que cette disposition a l’air vraiment bonne. Rebirth est vraiment une carte 10/10 et j’espère que celle-ci le sera aussi”.

Lire aussi – Le Zombies de Vanguard fait peau neuve avec un retour des rounds

L’expert de Call of Duty JGOD a parcouru la carte et a expliqué qu’elle est en fait plus grande que l’île Rebirth. Cependant, les joueurs ne sont pas moins impressionnés par la disposition de Bonne Fortune.