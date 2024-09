Événement Walking Dead: Road to Terminus de Warzone & MW3 : dates et récompenses

Le monde de Call of Duty est sur le point de croiser celui de The Walking Dead dans un tout nouvel événement. Voici tout ce que vous devez savoir.

En 2024, MW3 et Warzone ont déjà vu plusieurs collaborations majeures, incluant un événement autour de la WWE, une rencontre épique avec Godzilla x Kong, et bien d’autres surprises. Poursuivant cette tendance, Call of Duty s’apprête à accueillir à nouveau l’univers de The Walking Dead avec l’événement inédit Road to Terminus.

Bien que le précédent crossover avec la célèbre série d’AMC n’ait pas conquis tout le monde, Activision revient à la charge avec une nouvelle tentative. En plus de proposer un skin d’opérateur de Daryl Dixon, l’événement Road to Terminus offrira une panoplie de récompenses thématiques que les joueurs pourront obtenir.

Sans plus attendre, voici tous les détails concernant l’événement Road to Terminus, y compris ses dates, ses récompenses et bien plus encore.

Activision The Walking Dead débarque à nouveau dans Warzone et MW3.

L’événement The Walking Dead: Road to Terminus débutera le 25 septembre 2024 et se poursuivra pendant toute une semaine avant de se terminer le 2 octobre 2024.

Ce sera également le premier événement de la Saison 6 de MW3 et Warzone.

Récompenses de l’événement Road to Terminus

Les développeurs n’ont pas encore révélé la liste complète des récompenses prévues pour l’événement The Walking Dead dans MW3 et Warzone, mais voici ce que vous pouvez d’ores et déjà espérer obtenir lors de cet événement :

Jetons de Passe de combat

Jetons de Double XP

Cartes de visite

Emblèmes

Porte-bonheurs d’armes

Camouflages d’armes

Plans d’armes

Graffitis

Détails de l’événement Road to Terminus

L’événement The Walking Dead: Road to Terminus permettra aux joueurs de remporter des récompenses gratuites simplement en jouant des parties.

Vous pourrez débloquer ces récompenses en atteignant certains paliers d’XP, ce qui vous permettra de progresser et de mettre la main sur des cosmétiques exclusifs inspirés de The Walking Dead.

Pour maximiser vos gains d’XP et progresser rapidement dans Warzone et MW3, il est recommandé de réaliser un grand nombre d’éliminations en partie et de participer activement aux objectifs en multijoueur.

De plus, le fait d’équiper le skin d’opérateur Daryl Dixon issu de The Walking Dead accélérera votre progression tout au long de l’événement. Toutefois, cette apparence est uniquement disponible à l’achat dans la boutique Call of Duty, ce qui signifie que vous devrez dépenser votre argent si vous souhaitez obtenir cet avantage durant l’événement.

Et voilà tout ce que nous savons sur l’événement Road to Terminus qui arrive dans Warzone et MW3.