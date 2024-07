Événement MW3 & Warzone WWE Summerslam : date de début et récompenses

L’événement WWE Summerslam de Modern Warfare 3 et Warzone va offrir du contenu exclusif aux joueurs. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris les dates et les récompenses.

La collaboration entre Modern Warfare 3 et Warzone avec la WWE va devenir encore plus excitante, avec une multitude de récompenses et cosmétiques sur le thème du catch en lien avec le prochain grand Pay-Per-View de la WWE, Summerslam.

Les développeurs de CoD ont confirmé que la collaboration avec la WWE introduira Rey Mysterio, Rhea Ripley et Cody Rhodes dans le jeu en tant que nouveaux skins d’opérateur. Cependant, encore plus de récompenses seront disponibles via l’événement à venir Summerslam dans MW3 et Warzone.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Alors si vous êtes impatient de mettre la main sur encore plus de contenu sur le thème de la WWE, voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement.

L’événement WWE Summerslam commencera le mercredi 31 juillet 2024 et se terminera le mercredi 7 août 2024.

Les joueurs de MW3 et Warzone auront exactement une semaine pour débloquer autant de récompenses et de drops que possible.

Bien que les développeurs n’aient pas encore révélé exactement quelles tâches seront incluses dans le cadre de cet événement d’une semaine, un article de blog indique que l’événement SummerSlam impliquera “la réalisation de défis dans tous les modes de jeu”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En particulier, le Slam Deathmatch, un nouveau mode qui encourage les joueurs à “réaliser vos meilleures Finishing Moves” sur les ennemis abattus sera fortement mis en avant tout au long de l’événement.

Activision

Récompenses de l’événement WWE Summerslam dans MW3 & Warzone

Les principales récompenses pour le prochain événement de la WWE n’ont pas encore été confirmées, mais la récompense finale pour avoir complété chaque défi sera un nouveau skin d’opérateur. Ce skin ou personnage est encore inconnu, mais nous mettrons à jour cette section dès que nous en saurons plus.

L’article continue après la publicité

En ce qui concerne les autres récompenses à gagner, les éléments suivants seront inclus dans l’événement :

L’article continue après la publicité

Cartes de visite

Décalcomanies

Jetons Double XP

Emblèmes

Plans d’armes

Porte-bonheur d’armes

Autocollants d’armes

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’événement WWE Summerslam dans MW3 & Warzone. Nous vous tiendrons au courant ici même des détails spécifiques des défis une fois l’événement lancé.