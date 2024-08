Événement Conquête de MW3 & Warzone : tous les défis et récompenses

La nouvelle saison de Modern Warfare 3 et Warzone est enfin là, et avec elle, l’événement Conquête qui propose des défis palpitants et des récompenses exclusives.

La saison 5 de Modern Warfare 3 et Warzone est désormais en ligne et a introduit le nouvel événement Conquête. Cet événement offre aux joueurs la possibilité de relever des défis inédits et, par conséquent, de gagner de nouvelles récompenses.

Contrairement à de nombreux autres événements de Call of Duty, les nouveaux défis de cet événement Conquête ne demanderont pas aux joueurs d’atteindre un nombre cible spécifique. Au lieu de cela, les joueurs devront remplir une barre de progression qui augmentera en fonction de leurs performances.

Ces défis et récompenses ne sont pas limités à un seul mode de jeu. Ils seront disponibles en multijoueur, Zombies, et Warzone, garantissant ainsi le fait que tous les joueurs puissent participer et gagner des récompenses.

Ce nouvel événement de Call of Duty a débuté le 7 août 2024 et se déroulera pendant une semaine avant de se terminer le 14 août 2024.

Tous les défis et récompenses de l’événement Conquête de MW3 & Warzone

Voici un aperçu de tous les nouveaux défis introduits dans le cadre de l’événement Conquête et les récompenses que vous pouvez obtenir en les complétant.

En plus des récompenses que les joueurs reçoivent pour chaque défi, la récompense finale de cet événement est le plan d’arme “Paré et chanceux” du fusil d’assaut SVA 545.

Récompense Défis Multijoueur Défis Zombies Défis Warzone Carte de visite “Violence holographique” Faites des éliminations, des tirs croisés et remportez la victoire en mode Mêlée générale. Éliminez des mercenaires, récupérez des cartes de convois, pillez des camps de mercenaires ou ouvrez des coffres de forteresses. Déployez des balises de drone de redéploiement. Emblème “Dans le filet” Faites des éliminations, des assistances et remportez la victoire en mode Match à mort par équipe. Éliminez des Massacreurs, des Imitateurs, des Disciples ou des Chiens de l’enfer dans la zone jaune. Obtenez des cartes de scanners biométriques. Grande décalcomanie “N’ayez pas peur du noir” Faites des éliminations, des assistances et remportez la victoire en mode Domination. Éliminez des zombies dans la zone rouge. Terminez des contrats de ravitaillement. Passage de niveau du passe de combat Faites des éliminations, des assistances, capturez des objectifs et remportez la victoire en mode Élimination confirmée. Terminez au moins 5 contrats ou exfiltrez-vous ou terminez au moins 1 contrat dans chaque région de difficulté et exfiltre-vous sans avoir été mis à terre. Activez des tours de reconnaissance. Porte-bonheur “Match mortel” Faites des éliminations, des assistances, capturez des objectifs et remportez la victoire en mode Point stratégique. Exfiltrez-vous avec n’importe quel cristal d’éther noir ou outil d’éther, ou utilisez la machine Sacré punch. Achetez des largages tactiques dans des stations de ravitaillement. Autocollant d’arme “Tout ce qui suit” Faites des exécutions, des assistances, mettez vos adversaires à terre et remportez la victoire en mode Catch à mort. Faites des éliminations avec une arme de poing, une mitraillette ou une arme de corps à corps. Échangez des armes légendaires dans des stations d’échange d’armes.

Et voilà, c’est tout ce que vous devez savoir sur l’événement Conquête de MW3 & Warzone.