Événement Black Ops 6 x Squid Game : fenêtre de sortie, fonctionnement et plus

Black Ops 6 vient d’annoncer sa première collaboration officielle avec la série télévisée de Netflix, Squid Game.

Call of Duty a toujours été connu pour ses crossovers ambitieux. De The Boys à The Walking Dead, en passant par Tomb Raider, Spawn ou encore Gundam, la licence a intégré des contenus issus de nombreuses franchises iconiques. Selon certaines rumeurs, Black Ops 6 pourrait également recevoir un skin Master Chief, initialement prévu pour Modern Warfare 3 mais annulé.

L’article continue après la publicité

Cependant, Activision a annoncé que son premier crossover officiel pour BO6 serait avec Squid Game, la série coréenne à succès où 456 participants s’affrontent dans des épreuves de survie pour remporter une somme d’argent colossale… ou perdre la vie.

L’article continue après la publicité

Véritable phénomène mondial, Squid Game est devenue la série la plus regardée sur Netflix et a remporté de nombreux prix, dont un Golden Globe et plusieurs Emmy Awards. La saison 2 de la série sera diffusée à partir du 26 décembre 2024, tandis que la saison finale est prévue pour 2025.

L’article continue après la publicité

Voici tout ce que vous devez savoir sur cet événement inédit.

Quand commence l’événement Black Ops 6 x Squid Game ?

Activision a confirmé que l’intégration de Squid Game dans Black Ops 6 débutera en janvier 2025. La mise à jour Rechargée de la Saison 1 arrive le jeudi 5 décembre 2024, ce qui signifie que cette collaboration pourrait être ajoutée vers la fin de cette mise à jour de mi-saison ou alors à l’occasion de la Saison 2.

L’article continue après la publicité

Que contient l’événement Black Ops 6 x Squid Game ?

Activision

Pour l’instant, Activision n’a pas révélé les détails précis de ce que contiendra cet événement. Les précédents crossovers de Call of Duty ont souvent introduit des skins d’opérateurs, des skins d’armes, des mouvements d’exécutions, divers objets cosmétiques, ainsi que des modes de jeu temporaires.

En rapport: Black Ops 6 a ajouté une fonctionnalité indispensable que vous avez sûrement manquée

L’article continue après la publicité

L’univers sombre et intense de Squid Game pourrait parfaitement s’intégrer à l’esthétique et au gameplay de Black Ops 6. Imaginez des opérateurs inspirés des gardiens masqués, les épreuves emblématiques en tant que modes de jeu temporaires, ou encore des armes personnalisées inspirées des symboles de la série (cercle, triangle, carré).

Les collaborations précédentes de Call of Duty ont toujours été accompagnées de récompenses uniques et de contenus immersifs. On peut donc s’attendre à ce que cet événement Squid Game offre une expérience à la fois originale et fidèle à la série.

L’article continue après la publicité