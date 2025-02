L’essai gratuit de Black Ops 6 prouve que CoD a peur de Battlefield

Activision a annoncé un essai gratuit pour Black Ops 6, coïncidant étrangement avec l’une des annonces les plus prometteuses de Battlefield de ces dernières années.

Le 3 février, EA a révélé un playtest privé pour le prochain Battlefield, baptisé Battlefield Labs. En seulement deux jours, la bande-annonce a atteint 1,5 million de vues sur YouTube et 2,3 millions sur Twitter. Face à cet engouement massif, Battlefield Studios a dû ajuster l’expérience d’inscription à Battlefield Labs pour gérer l’afflux de joueurs.

Sentant la pression de ce rival de longue date, Call of Duty n’a pas tardé à réagir en lançant un essai gratuit pour le multijoueur et le mode Zombies du 6 au 10 février. Une manière claire de rappeler aux fans quel FPS mérite leur attention.

Battlefield a longtemps été le principal rival de CoD, réalisant des ventes suffisantes pour rester dans la course, mais réalisant certains faux pas qui ont eu des conséquences majeures. Entre Battlefield V et Battlefield 2042, aucun des deux n’a su recréer l’engouement de Battlefield 1, et la franchise n’a pas représenté une menace sérieuse pour CoD depuis des années.

Mais avec un nouveau Battlefield qui promet de revenir aux sources de la franchise, et un Black Ops 6 jugé médiocre, les développeurs de Call of Duty commencent à ressentir la pression. Et ils ont de quoi s’inquiéter.

Pourquoi Call of Duty devrait craindre Battlefield

Remontons dans le temps en 2023 lorsque au sommet de la popularité de XDefiant, les joueurs de CoD ont accusé Activision d’avoir “peur” lorsque que Modern Warfare 2 a lancé un week-end d’accès gratuit en plein milieu de la bêta ouverte de XDefiant. Même si finalement, CoD n’avait rien à craindre de ce jeu qui va fermer ses serveurs en juin 2025, le retour en force de Battlefield devrait quant à lui sérieusement inquiéter Activision.

En 2021, EA avait toutes les cartes en main. L’attente autour de Battlefield 2042 était à son comble, tandis que CoD: Vanguard suscitait bien moins d’enthousiasme. Pour comparaison, la bande-annonce de BF 2042 avait récolté 1,2 million de likes sur YouTube, contre seulement 183 000 pour celle de Vanguard.

CoD: Vanguard, sorti le 5 novembre 2021, a rencontré un succès modéré, mais reste l’un des opus les plus faibles de ces dernières années. BF 2042 avait alors une opportunité en or pour surpasser un rival affaibli, avec une sortie prévue 14 jours après Vanguard. Mais un lancement catastrophique a fait reculer la franchise de plusieurs années.

Le développeur principal de Battlefield 2042 a quitté le projet après un lancement “manifestement inachevé“, les joueurs ont demandé des remboursements, et les ventes n’ont pas du tout atteint les attentes, en grande partie à cause de bugs majeurs et d’un contenu décevant. Ce qui aurait pu être un tournant crucial pour la franchise s’est transformé en échec cuisant.

Quatre ans après avoir laissé passer cette opportunité, Battlefield a miraculeusement une nouvelle chance de s’imposer, malgré tous ses faux pas. Le ressenti des joueurs envers CoD est au plus bas, en raison de l’omniprésence des cheaters et des problèmes de performance qui ont provoqué une chute massive du nombre de joueurs.

Et tout porte à croire qu’EA a retenu les leçons du désastre BF 2042. Criterion, DICE, Ripple Effect et Motive travaillent ensemble sur Battlefield depuis des années, et ils ont fusionné leurs talents pour créer un jeu qui revient aux fondamentaux ayant fait le succès de la franchise.

De plus, Battlefield Labs permet aux fans de donner leur avis sur le gameplay avant la sortie officielle. Les joueurs pourront tester les maps, les armes et les classes, ce qui n’était pas le cas pour BF 2042.

EA a également montré qu’il n’était pas pressé de sortir ce nouveau titre avant qu’il ne soit parfaitement peaufiné. Lors d’un appel aux investisseurs, EA a indiqué que le prochain Battlefield sortirait avant le 1er avril 2026, mais cette date pourrait changer en fonction des sorties concurrentes, probablement en référence à GTA 6.

Si Activision n’améliore pas drastiquement Black Ops 6 et Warzone dans les prochains mois, l’attente autour de Battlefield ne fera que grandir. Bien sûr, nous avons déjà été trompés par ce genre de tendances, mais Battlefield Studios a aujourd’hui une vraie chance de redorer son blason et de sauver la franchise, si tout se passe comme prévu.