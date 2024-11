Équilibrage des armes de Warzone et Black Ops 6 – Saison 1

Dans la Saison 1, Black Ops 6 a enfin renforcé les fusils à pompe et les fusils de précision en Multijoueur, tandis que Warzone a amélioré les armes de MW2 et MW3 pour maintenir leur viabilité. Voici tous les buffs et nerfs d’armes.

Pas moins de 177 armes sont disponibles dans Warzone, grâce à l’arsenal combiné de MW2, MW3, et BO6. Trouver un équilibre sera un défi pour l’équipe de développement, mais la première mise à jour saisonnière va dans la bonne direction.

L’article continue après la publicité

Côté Black Ops 6, les fusils d’assaut ont dominé le Multijoueur. Treyarch a répondu en affaiblissant la classe dans la mise à jour du 4 novembre, et se concentre dans cette nouvelle mise à jour sur le buff des catégories d’armes les plus faibles.

L’article continue après la publicité

Équilibrage des armes dans Warzone

Tout d’abord, tous les fusils de précision à verrou et les fusils à pompe à pompe issus de MW2 et MW3 auront un potentiel de tir mortel en une balle dans leurs portées de dégâts maximaux à la tête, le tout pendant la visée.

L’article continue après la publicité

Cela signifie que les fusils de précision n’ont plus besoin de munitions explosives pour tuer en un tir, et les fusils à pompe devraient être compétitifs dans la méta de courte portée.

De plus, Warzone a supprimé le recul visuel des armes de MW2. L’équipe de développement a également augmenté la vitesse des balles et la portée des dégâts des canons des deux jeux précédents et amélioré les bonus de mobilité des accessoires sous le canon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au grand désespoir de certains, les munitions de calibre 12 « Dragon’s Breath » reviennent pour les fusils à pompe en Saison 1.

Voici la liste complète des changements.

Fusils d’assaut

TAQ-56 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts max de 25,4 m à 35,56 m. Réduction des dégâts moyens de 29 à 28. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 40,64 m à 46,99 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux bras et à la taille de 1x à 1,15x.

ISO Hemlock (MWII) Augmentation de la portée des dégâts max de 24,89 m à 35,56 m. Augmentation des dégâts minimums de 21 à 24. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,3x. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux bras de 0,95x à 1,16x. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux jambes de 0,95x à 1,05x. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

Kastov 762 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 30,48 m à 40,64 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 50,8 m à 53,34 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1,15x à 1x. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux bras de 0,96x à 1,15x. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux jambes de 0,96x à 1x.

Kastov 545 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 15,24 m à 31,75 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 39,62 m à 45,72 m. Augmentation des dégâts minimums de 20 à 23. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

Kastov-74u (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 31,75 m. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

STB 556 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 29,84 m. Réduction des dégâts minimums de 23 à 22. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille et aux jambes de 1,1x à 1x. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

FR Avancer (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 24,89 m à 29,84 m. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2. Augmentation de la capacité du chargeur de 25 à 30.

Tempus Razorback (MWII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 29,46 m à 28,19 m. Augmentation des dégâts moyens de 22 à 24. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1x à 0,91x.

Lachman-556 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 30,48 m à 34,29 m. Augmentation des dégâts moyens de 24 à 26. Augmentation des dégâts minimums de 18 à 20. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

TR-76 Geist (MWII) Réduction des dégâts maximaux de 34 à 31. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 34,29 m. Réduction des dégâts moyens de 31 à 27. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 36,83 m à 45,72 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la taille de 1x à 1,15x. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

M4 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 34,29 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 40,64 m à 44,45 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,05x à 1,2x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au buste de 1x à 1,1x.

Chimera (MWII) Réduction des multiplicateurs de dégâts à la taille et aux jambes de 1x à 0,95x.

M13B (MWII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 26,67 m à 25,9 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 45,72 m à 38,1 m.

M13C (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 27 à 28. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 27,94 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 40,64 m à 39,37 m.

M16 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,4 m à 33,02 m. Kit de conversion Jak Patriot Réduction de la portée des dégâts maximaux de 36,83 m à 30,48 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 43,18 m à 38,1 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 60,96 m à 48,26 m.

STG44 (MWIII) Réduction des dégâts maximaux de 32 à 28. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 29,21 m à 38,1 m. Réduction des dégâts pour la portée des dégâts moyenne 1 de 28 à 24. Augmentation de la portée des dégâts moyenne 1 de 44,45 m à 50,8 m. Réduction de la vélocité des balles de 960 m/s à 720 m/s.

Holger 556 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 50,8 m à 40,64 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 60,96 m à 50,8 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1x à 0,95x.

MTZ-556 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 40,64 m à 35,56 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 60,96 m à 50,8 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,3x à 1,25x.

MCW (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 36,83 m à 31,75 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 50,8 m à 44,45 m.

BAL-27 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 49,53 m à 43,18 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 60,96 m à 53,34 m. Réduction de la vélocité des balles de 800 m/s à 740 m/s.

BP50 (MWIII) Réduction de la vélocité des balles de 750 m/s à 710 m/s.

RAM-7 (MWIII) Réduction de la vélocité des balles de 780 m/s à 720 m/s.

SVA 545 (MWIII) Réduction de la vélocité des balles de 760 m/s à 720 m/s.



Fusils de combat

DTIR 30-06 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 45 à 38. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 21,59 m à 35,56 m. Suppression des portées des dégâts moyenne 1 et 2. Réduction de la vélocité de balle de 900 m/s à 810 m/s.



Mitraillettes

ISO 45 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 8,89 m à 10,16 m. Augmentation des dégâts minimaux de 18 à 19. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,3x à 1,2x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 0,95x à 1x.

ISO 9MM (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 9,39 m à 10,41 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne 1 de 13,97 m à 17,78 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts aux jambes de 0,99x à 1,1x.

FSS Hurricane (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 7,87 m à 10,66 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,3x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 1,05x à 1,15x. Réduction du multiplicateur de dégâts aux jambes de 1,05x à 1x.

MX9 (MWII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 11,17 m à 10,16 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 25,14 m à 22,35 m. Augmentation des dégâts minimaux de 18 à 19. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 0,99x à 1,1x. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1,1x à 0,94x.

Minibak (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 33 à 35. Réduction de la portée des dégâts maximaux de 11,43 m à 10,16 m. Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 28 à 29. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1,1x à 1x.

Lachmann Sub (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 9,65 m à 10,16 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne 1 de 15,49 m à 17,78 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,2x à 1,25x. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la taille de 1x à 1,1x.

Vel 46 (MWII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 13,0 m à 11,17 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,15x.

BAS-P (MWII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 19,43 m à 11,43 m. Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 20 à 24. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 30,48 m à 22,35 m. Augmentation des dégâts minimaux de 16 à 19. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,3x à 1,2x.

PDSW 528 (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 26 à 28. Réduction de la portée des dégâts maximaux de 14,73 m à 10,16 m.

Fennec 45 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 9,9 m à 10,16 m. Augmentation de la portée des dégâts moyenne 1 de 15,74 m à 17,78 m. Augmentation des dégâts minimaux de 12 à 13. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la taille de 1x à 1,1x.

Lachmann Shroud (MWII) Kit de conversion JAK Decimator Réduction de la portée des dégâts maximaux de 13,46 m à 10,16 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 20,57 m à 17,78 m.

AMR9 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 13,97 m à 12,19 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 24,13 m à 21,59 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1,1x à 1x. Réduction de la vélocité de balle de 625 m/s à 540 m/s.

Superi 46 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 12,7 m à 10,66 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 25,4 m à 18,79 m. Réduction de la vélocité de balle de 630 m/s à 520 m/s.

Rival-9 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 15,24 m à 11,68 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 25,4 m à 19,3 m. Réduction de la vélocité de balle de 500 m/s à 470 m/s.

HRM-9 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 12,7 m à 11,93 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 24,13 m à 19,05 m. Réduction de la vélocité de balle de 480 m/s à 460 m/s.

Striker 9 (MWIII) Augmentation des dégâts maximaux de 27 à 28. Réduction de la portée des dégâts maximaux de 11,17 m à 10,16 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 22,86 m à 17,78 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 35,56 m à 25,4 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la taille de 1,1x à 1x. Réduction de la vélocité de balle de 560 m/s à 500 m/s.

Striker (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 14,47 m à 11,17 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 26,67 m à 20,32 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 35,56 m à 27,94 m. Réduction de la vélocité de balle de 570 m/s à 510 m/s.

WSP-9 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 15,49 m à 11,93 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 23,36 m à 19,81 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 33,02 m à 26,67 m. Réduction de la vélocité de balle de 540 m/s à 500 m/s. Kit de conversion Broodmother .45 Réduction de la portée des dégâts maximaux de 20,32 m à 12,7 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 30,48 m à 22,86 m.

RAM-9 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 12,19 m à 11,17 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 30,48 m à 25,4 m. Réduction de la vélocité de balle de 500 m/s à 450 m/s.

Static-HV (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 13,97 m à 11,17 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 25,4 m à 20,32 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 35,56 m à 30,48 m. Réduction de la vélocité de balle de 600 m/s à 490 m/s.

FJX Horus (MWIII) Kit de conversion JAK Scimitar Réduction de laportée des dégâts maximaux de 18,08 m à 12,19 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 32,69 m à 21,59 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 50,29 m à 30,48 m. Réduction de la vélocité de balle de 648 m/s à 550 m/s.



Fusil à pompe

KV Broadside (MWII)

Kit de conversion JAK Jawbreaker Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,5x à 1,3x. Réduction du multiplicateur de dégâts au cou de 1,3x à 1,1x. Augmentation de la taille du chargeur de 20 à 40.

Haymaker (MWIII)

Réduction des dégâts maximaux de 36 à 23.

Réduction des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 23 à 18.

Réduction des dégâts de la portée des dégâts moyenne 2 de 18 à 14.

Lockwood 680 (MWIII)

Réduction des dégâts maximaux de 70 à 60.

Réduction de la portée des dégâts maximaux de 2,54 m à 1,39 m.

Réduction des multiplicateurs de dégâts au bas du torse et aux jambes de 1x à 0,9x.

Réduction des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 51 à 45.

Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 6,85 m à 3,55 m.

Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 2 de 30 à 35.

Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 10,41 m à 4,69 m.

Définition des dégâts de la portée des dégâts moyenne 3 à 21.

Définition de la portée des dégâts moyenne 3 à 5,33 m.

Reclaimer 18 (MWIII)

Réduction des dégâts maximaux de 70 à 60.

Réduction de la portée des dégâts maximaux de 2,54 m à 1,01 m.

Réduction des multiplicateurs de dégâts au bas du torse et aux jambes de 1x à 0,9x.

Réduction des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 51 à 45.

Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 6,85 m à 2,54 m.

Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyens 2 de 30 à 35.

Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 10,41 m à 3,30 m.

Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 3 de 20 à 21.

Définition de la portée des dégâts moyenne 3 à 4,57 m.

Mitrailleuse

HCR 56 (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 26 à 28. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 34,29 m à 38,1 m. Augmentation des dégâts moyens de 24 à 25. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 50,8 m à 48,26 m. Réduction de la vélocité de balle de 840 m/s à 715 m/s.

556 Icarus (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 25,9 m à 40,64 m. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,2x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 1,04x à 1,1x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1,04x à 1,1x. Réduction de la vélocité de balle de 840 m/s à 675 m/s.

RAPP H (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 35,56 m à 45,72 m. Réduction des dégâts moyens de 25 à 24. Réduction des dégâts minimaux de 23 à 22. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,2x. Réduction de la vélocité de balle de 840 m/s à 695 m/s.

Sakin MG38 (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 28 à 30. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 33,27 m à 39,37 m. Augmentation des dégâts moyens de 26 à 27. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 55,62 m à 50,8 m. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1x à 1,05x. Réduction de la vélocité de balle de 840 m/s à 725 m/s.

RPK (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 29 à 31. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 28,19 m à 50,8 m. Augmentation des dégâts minimaux de 23 à 27. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1x à 1,1x. Suppression des portées des dégâts moyennes 1 et 2.

RAAL MG (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 33 à 38. Augmentation des dégâts moyens de 30 à 35. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 63,5 m à 53,34 m. Augmentation des dégâts minimaux de 28 à 30. Réduction du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1x à 0,9x.

TAQ Eradicator (MWIII) Réduction des dégâts minimaux de 28 à 26. Réduction de la vélocité de balle de 840 m/s à 675 m/s.

Puleymot 762 (MWIII) Réduction des dégâts maximaux de 40 à 36. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 34,29 m à 38,1 m. Réduction des dégâts minimaux de 35 à 34. Réduction de la vélocité de balle de 810 m/s à 700 m/s. Kit de conversion JAK Annihilator Bullpup Réduction de la portée des dégâts maximaux de 27,94 m à 24,89 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 38,1 m à 34,29 m.

TAQ Evolvere (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 36,83 m à 33,02 m. Réduction de la vélocité de balle de 805 m/s à 695 m/s.

Kastov LSW (MWIII) Réduction des dégâts maximaux de 29 à 27. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 28,19 m à 38,1 m. Réduction des dégâts moyens de 27 à 24. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 35,56 m à 53,34 m. Réduction des dégâts minimaux de 23 à 22. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bas du torse de 1x à 1,1x. Réduction de la vélocité de balle de 800 m/s à 690 m/s. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

Bruen Mk9 (MWIII) Réduction de la vélocité de balle de 810 m/s à 690 m/s. Kit de conversion JAK Shadow Titan Réduction de la portée des dégâts maximaux de 20,44 m à 17,9 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 1 de 32,0 m à 26,67 m. Réduction de la portée des dégâts moyenne 2 de 48,0 m à 38,1 m.

Holger 26 (MWIII) Réduction de la vélocité de balle de 790 m/s à 690 m/s.

DG-58 LSW (MWIII) Réduction de la vélocité de balle de 880 m/s à 675 m/s.



Fusils tactiques

SP-R 208 (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 93 à 100. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 29,21 mètres à 45,72. Augmentation des dégâts minimaux de 55 à 93. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 2x à 1,7x. Réduction de la vélocité de balle de 830 m/s à 730 m/s. Suppression de la portée des dégâts moyenne 1.

SA-B 50 (MWII) Augmentation des dégâts maximaux de 91 à 100. Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 28,19 mètres à 39,37. Augmentation des dégâts minimaux de 50 à 85. Augmentation des multiplicateurs de dégâts au buste, au cou et au bras supérieur de 1,26x à 1,5x. Suppression de la portée des dégâts moyenne 1.

Lockwood MK2 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 24,13 mètres à 33,02. Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 45,72 mètres à 50,8. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras supérieur de 1,2x à 1,4x. Augmentation de la vélocité de balle de 690 m/s à 720 m/s.

EBR-14 (MWII) Augmentation de la portée des dégâts maximaux de 50,8 mètres à 55,88. Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 2x à 1,5x. Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 1x à 1,3x. Suppression des portées des dégâts moyennes 1 et 2.

LM-S (MWII) Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 2,1x à 1,7x.

TAQ-M (MWII) Suppression des portées des dégâts moyennes 1 et 2.

Tempus Torrent (MWII) Augmentation de la portée des dégâts moyenne de 41,91 mètres à 50,8. Augmentation des dégâts minimaux de 42 à 46. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

Kar98k (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 55,88 mètres à 48,26. Réduction de la vélocité de balle de 620 m/s à 600 m/s.

KVD Enforcer (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 46,99 mètres à 40,64. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 58,42 mètres à 50,8.

MCW 6.8 (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 50,8 mètres à 40,64. Réduction de la vélocité de balle de 930 m/s à 840 m/s. Kit de Conversion Automatique MCW 6.8 Réduction de la portée des dégâts maximaux de 40,64 mètres à 35,56. Réduction de la portée des dégâts moyenne de 55,88 mètres à 48,26. Augmentation de la taille du chargeur de 20 à 30.



Fusils de précision

Victus XMR (MWII) Réduction de la vélocité de balle de 860 m/s à 800 m/s. Tirs létaux à la tête en un coup jusqu’à 55,88 mètres.

FJX Imperium (MWII) Réduction de la vélocité de balle de 860 m/s à 800 m/s. Tirs létaux à la tête en un coup jusqu’à 50,8 mètres.

MCPR-300 (MWII) Réduction de la vélocité de balle de 860 m/s à 760 m/s. Tirs létaux à la tête en un coup jusqu’à 35,56 mètres.

LA-B 330 (MWII) Réduction de la vélocité de balle de 860 m/s à 760 m/s. Tirs létaux à la tête en un coup jusqu’à 33,02 mètres.

SP-X 80 (MWII) Réduction de la vélocité de balle de 860 m/s à 760 m/s. Tirs létaux à la tête en un coup jusqu’à 30,48 mètres.

XRK Stalker (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 50,8 mètres à 44,95.

MORS (MWIII) Réduction de la portée des dégâts maximaux de 76,2 mètres à 70,48.



Armes de poing

X12 (MWII) Augmentation du multiplicateur de dégâts au bras de 1,1x à 1,4x.

9MM Daemon (MWII) Augmentation des dégâts minimaux de 22 à 24. Augmentation du multiplicateur de dégâts à la main de 1,09x à 1,13x. Suppression de la portée des dégâts moyenne 2.

P890 (MWII) Augmentation du multiplicateur de dégâts au bas du bras de 1x à 1,3x.

Renetti (MWIII) Kit de Conversion JAK Ferocity Réduction de la portée des dégâts maximaux de 12,49 mètres à 10,66.



Activision

Équilibrage des armes dans Black Ops 6

Fusils d’assaut

Explication de Treyarch : “Nous augmentons les valeurs de dégâts de certains de nos fusils d’assaut, afin de nous assurer qu’ils tuent en une seule balles dans les modes Hardcore. Les changements appliqués au multiplicateur de dégâts dans la tête n’ont pas changé le nombre de balles pour tuer en headshot, ou l’ont même amélioré à certaines portées de dégâts minimaux.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

XM4 Augmentation des dégâts de la portée des dégâts maximaux de 21 à 23 Portée : 0-16,5 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne de 20 à 22 Portée : 16,5-40,6 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts minimaux de 17 à 19 Portée : >40,6 mètres Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,3x à 1,15x Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête avec le canon CHF de 1,42x à 1,25x

AMES 85 Augmentation des dégâts de la portée des dégâts maximaux de 21 à 23 Portée : 0-50,8 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts minimaux de 17 à 19 Portée : >50,8 mètres Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,25x à 1,12x Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête avec le canon CHF de 1,4x à 1,25x

GPR91 Augmentation des dégâts de la portée des dégâts maximaux de 21 à 23 Portée : 0-19,1 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne de 20 à 22 Portée : 19,1-45,7 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts minimaux de 17 à 19 Portée : >45,7 mètres Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,3x à 1,15x Amélioration du temps de transition entre sprint et tir de 165ms à 160ms Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 275ms à 270ms Amélioration du temps de transition entre glissade et tir de 0,37s à 0,33s Amélioration du temps de transition entre plongeon et tir de 0,45s à 0,42s Ajustements des accessoires Canon CHF Réduction du multiplicateur de dégâts à la tête de 1,4x à 1,2x

Goblin Mk2 Amélioration de toutes les vitesses de déplacement de 0,01 m/s Amélioration du temps de transition entre sprint et tir de 180ms à 175ms Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 290ms à 285ms



Mitraillettes

Kompakt 92 Réduction des dégâts de la portée des dégâts minimaux de 11 à 10 Portée : >26,7 mètres



Fusils à pompe

Accessoire Laser Strelok Augmentation du temps nécessaire pour atteindre la dispersion en visant de 20 % de la vitesse de visée à 70 % de la vitesse de visée

Munitions Slug Les slugs permettent aux joueurs d’utiliser les fusils à pompe comme armes de précision à moyenne portée, mais sont moins efficaces à courte portée si les tirs à la tête ne sont pas précis.

Marine SP Augmentation des dégâts de la portée des dégâts maximaux de 92 à 102 Portée : 0-2 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 84 à 96 Portée : 2,1-12,7 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 2 de 60 à 70 Portée : 12,8-25,4 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 3 de 49 à 50 Portée : 25,5-33 mètres Portée des dégâts minimaux inchangée, dégâts de 45 Portée : >33 mètres Ajustements supplémentaires pour les Slugs de calibre 12 Augmentation du multiplicateur de dégâts à la tête de 1 à 1,5 Augmentation du multiplicateur de dégâts au buste et au bras supérieur de 1 à 1,1 Augmentation de la dispersion en tir au jugé de 15 %

ASG-89 Augmentation des dégâts de la portée des dégâts maximaux de 92 à 102 Portée : 0-1,3 mètres Réduction des dégâts de la portée des dégâts moyenne 1 de 84 à 70 Portée : 1,4-15,2 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 2 de 49 à 50 Portée : 15,3-21,6 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts moyenne 3 de 33 à 40 Portée : 21,7-29,2 mètres Augmentation des dégâts de la portée des dégâts minimaux de 24 à 30 Portée : >29,2 mètres Ajustements supplémentaires pour les Slugs de calibre 12 Augmentation du multiplicateur de dégâts à la tête de 1 à 1,5 Augmentation du multiplicateur de dégâts au buste et au bras supérieur de 1 à 1,1 Augmentation de la dispersion en tir au jugé de 20 %



Fusils tactiques

“Nous ajustons les statistiques de maniabilité sur les fusils à rafale afin qu’ils correspondent mieux au rôle qui leur est défini. Le Swat 5.56 a une cadence de tir plus faible lors de chaque rafale ainsi que plus de recul, ce qui en fait une arme plus adaptés aux affrontements à moyenne portée. Au contraire, l’AEK-973 a une meilleure stabilité et précision, mais un délai de rafale pus long, ce qui en fait un choix plus risqué pour un gameplay agressif. Nous réduisons également la puissance du Tir Rapide pour l’AEK-973, qui était trop efficace pour ne pas être sélectionné.”

Swat 5.56 Amélioration de la vitesse de visée de 340ms à 315ms Amélioration du temps de transition entre sprint et tir de 215ms à 205ms Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 325ms à 315ms Accessoire Tir Rapide : Augmentation de la pénalité de recul initial de 25 % à 30 % Augmentation de la pénalité de recul vertical de 25 % à 30 % Augmentation de la pénalité de recul horizontal de 25 % à 30 %

AEK-973 Augmentation du temps de transition entre sprint et tir de 205ms à 215ms Augmentation du temps de transition entre sprint tactique et tir de 315ms à 325ms Ajustements des accessoires Accessoire Tir Rapide : Réduction de l’augmentation de la cadence de tir de 10 % à 5 % Augmentation du délai entre les rafales de 115ms à 295ms Augmentation de la pénalité de recul initial de 25 % à 50 % Augmentation de la pénalité de recul vertical de 20 % à 50 % Augmentation de la pénalité de recul horizontal de 25 % à 50 %



Fusils de précision

“Cette mis à jour réduit le tressaillement de base sur tous les snipers et réduit la résistance au tressaillement offerte par les crosses. Les bonus à la vitesse de marche ont également été améliorés sur les crosses, et le balancement lors de la visée immobile devient moins problématique par défaut. Cela devrait résoudre le problème du curseur qui bouge trop pendant la visée.”

L’article continue après la publicité

Ajustements pour tous les fusils de précision Réduction de l’oscillation de 50 % pendant 1 seconde au début de la visée Amélioration de la résistance de base au recul de 17 %

LW3A1 Frostline Amélioration de la vitesse de visée de 550ms à 535ms Amélioration du temps de transition entre sprint et tir de 300ms à 290ms Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 450ms à 430ms Réduction de l’oscillation en visée de 10 % Accessoire Crosse d’infiltration : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,48 m/s à 0,58 m/s Accessoire Crosse lourde : Réduction de la résistance au recul de 60 % à 53 % Accessoire Canon CHF : Amélioration de la pénalité de recul initial de 75 % à 50 % Amélioration de la pénalité de recul vertical de 65 % à 50 % Accessoire Crosse de combat : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,25 m/s à 0,33 m/s Réduction de la résistance au recul de 35 % à 23 %

SVD Introduction d’un délai après chaque tir pour empêcher les tirs supplémentaires involontaires Amélioration du temps de transition entre sprint et tir de 310ms à 300ms Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 460ms à 450ms Ajustements des accessoires Accessoire Crosse d’infiltration : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,5 m/s à 0,56 m/s Accessoire Crosse lourde : Réduction de la résistance au recul de 50 % à 42,5 % Accessoire Canon CHF : Amélioration de la pénalité de recul initial de 75 % à 50 % Amélioration de la pénalité de recul vertical de 65 % à 50 % Accessoire Crosse de combat : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,27 m/s à 0,3 m/s Réduction de la résistance au recul de 25 % à 12,5 %

LR 7.62 Amélioration du temps de transition entre sprint tactique et tir de 470ms à 460ms Accessoire Crosse d’infiltration : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,43 m/s à 0,51 m/s Accessoire Crosse lourde : Réduction de la résistance au recul de 55 % à 48 % Accessoire Canon CHF : Amélioration de la pénalité de recul initial de 75 % à 50 % Amélioration de la pénalité de recul vertical de 65 % à 50 % Accessoire Crosse de combat : Augmentation de la vitesse de déplacement en visée de 0,2 m/s à 0,25 m/s Réduction de la résistance au recul de 30 % à 18 %



Pour découvrir les autres changements ainsi que les nouveautés de la Saison 1, retrouvez le patch Note Warzone et le patch note Black Ops 6.