En quoi consistent les Strongholds dans Warzone 2

Voici tout ce que vous devoir savoir sur les Strongholds, des zones qui pousseront les joueurs à se battre pour obtenir de précieuses récompenses dans Warzone 2.

Le Call of Duty Next a permis aux joueurs d’avoir un bon aperçu des multiples nouveautés auxquelles ils auront droit dans Modern Warfare 2 et Warzone 2. Cerise sur le gâteau, des créateurs de contenu ont pu tester une version Alpha de Warzone 2, de quoi permettre aux futurs joueurs d’avoir des informations supplémentaires.

Lorsque Warzone 2 sortira le 16 novembre, il sera radicalement différent de son prédécesseur grâce à de toutes nouvelles fonctionnalités. Nous savons d’ores et déjà que les cercles ont subi quelques changements, tout comme les Stations d’achat et bien sûr le Goulag. De nouvelles mécaniques seront également d’actualité comme les Strongholds.

Activision Warzone 2 va totalement révolutionner la mécanique du cercle.

Le fonctionnement des Strongholds dans Warzone 2

Les Strongholds de Warzone 2 sont conçus pour intégrer l’IA au jeu. Des zones apparaîtront sur la carte d’Al Mazrah et les joueurs auront alors le choix entre les approcher à leurs risques et périls ou les ignorer.

Ceux qui chercheront à affronter les combattants que renferment ces zones pourront ainsi obtenir des récompenses additionnelles.

Il ne sera pas facile de pénétrer dans les Strongholds, car vous risquez de vous heurter à des portes verrouillées et à des IA préparées à votre arrivée. Les développeurs ont d’ailleurs indiqué au préalable que l’IA dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 est plus intelligente et plus mortelle que jamais.

L’IA des Strongholds s’adaptera pour contrer les tactiques et les stratégies d’invasion des joueurs. Compte tenu des améliorations apportées à l’IA, il n’est pas surprenant de voir les développeurs insister sur sa présence autour d’Al Mazrah.

Néanmoins le jeu en vaut la chandelle. Si vous parvenez à prendre le contrôle d’une de ces zones, vous recevrez un précieux butin en récompense. Ce butin de haut niveau pourrait faire la différence, d’autant plus que les joueurs ne pourront pas acheter de loadout dans les stations d’achat. À la place, il leur faudra utiliser le shop.

Il s’avère que l’une des récompenses permet “d’acheter gratuitement l’une de vos armes d’armurerie personnalisée à la boutique“. Bien que nous ne sachions pas encore combien ces armes personnalisées coûteront, la possibilité de les obtenir gratuitement pourrait rendre les Strongholds incontournables dans Warzone 2.