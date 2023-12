Les devs de Warzone retirent ces munitions pour que les joueurs « s’amusent pendant les vacances »

Les joueurs plongeant dans la zone de guerre de MW3 ont remarqué que les Akimbo Tyr avec des munitions Snake Shot étaient capables d’éliminer en un seul tir. Cela a obligé les développeurs de CoD à déployer un patch d’urgence qui a complètement supprimé l’accessoire.

Il y a eu de nombreuses armes défectueuses dans la longue histoire de Call of Duty. Depuis les Akimbo 1887s, les armes capables de tuer en un tir à longue portée sont douloureuses pour les joueurs. En effet, ces derniers ne sont pas fans de se faire éliminer brutalement, sans pouvoir réagir.

Et, naturellement, l’histoire se répète. La classe Akimbo Tyr avec munitions Snake Shot se sont révélés incroyablement puissants, au point que les joueurs utilisant cette combinaison pensaient qu’elle pourrait être l’une des plus défectueuse de l’histoire de CoD.

Cependant, les développeurs de MW3 sont rapidement intervenus et ont désactivé les Snake Shot sur le Tyr. Cela a peut-être sauvé la méta de Warzone pendant les vacances.

Les développeurs de MW3 retirent les Snake Shot du Tyr dans un correctif d’urgence pour sauver la méta de Warzone

Les nerfs d’armes sont assez courants dans CoD, car les joueurs découvrent des combinaisons d’armes et d’accessoires puissantes. Même avec une équipe de développement expérimentée, il n’est pas toujours possible pour les développeurs de repérer les combinaisons les plus défectueuses avant que les joueurs ne les découvrent.

Mais lorsque les joueurs ont commencé à abuser des Akimbo Tyrs avec Snake Shot pour éliminer, il a fallu agir. Certains joueurs éliminaient des escouades entières avant même qu’elles ne puissent tirer un coup.

En conséquence, Raven est intervenu et a effectué un équilibrage presque sans précédent pour CoD : ils ont retiré les Snake Shot.

Bien qu’il soit toujours possible de l’utiliser dans des playlists privées et qu’il soit toujours visible dans le jeu, l’accessoire ne peut plus être utilisé dans les matchs publics. Les munitions Snake Shot ont été effectivement retirées de Warzone et de MW3.

« Nous recherchons activement un de moyen de l’équilibrer, en conjonction avec d’autres ajustements. Nous voulons que tout le monde s’amuse pendant les vacances… dans une certaine mesure. » a déclaré Raven Software, les développeurs derrière Warzone.

La réponse des joueurs de Warzone et MW3 a été presque unanimement élogieuse, beaucoup étant déjà fatigués de la méta du Tyr. On ne sait toujours pas quand, et si, les munitions Snake Shot seront réactivées.