Un développeur de CoD révèle pourquoi Advanced Warfare 2 a été annulé

Advanced Warfare 2 a bien failli voir le jour, et un ancien développeur de Sledgehammer Games a récemment expliqué pourquoi ce jeu n’a jamais été finalisé.

Advanced Warfare a introduit les jetpacks et les mouvements avancés dans Call of Duty. Si certains fans ont adoré ce choix, d’autres ont affirmé que cela avait totalement ruiné CoD.

Mais en octobre dernier, une rumeur a couru sur le fait que Sledgehammer Games travaillait sur une suite d’Advanced Warfare.

Le 9 février, le célèbre leaker Tom Henderson d’Insider Gaming a indiqué que Call of Duty 2023 serait un jeu complet et non un DLC premium. Henderson a ajouté que ce jeu serait lié à la série Modern Warfare et développé par Sledgehammer Games, mettant ainsi fin à tout espoir d’un possible retour d’AW.

Et récemment, Brett Robbins, ancien directeur créatif principal de Sledgehammer Games, s’est exprimé sur Advanced Warfare 2, révélant que ce jeu a failli voir le jour en 2017.

WWII préféré à Advanced Warfare 2

Activision WW2 a reçu un accueil mitigé lors de sa sortie.

Dans une interview accordée à MinnMaxx, Brett Robbins a expliqué pourquoi ils ont décidé de créer Call of Duty : WWII au lieu d’Advanced Warfare 2.

“Nous avions quelques premiers prototypes et nous aurions même pu en faire une démo, puis WW2 est revenu et cela nous a semblé être une meilleure opportunité.

Je suis content de l’avoir fait, je suis content d’avoir changé de vitesse, mais Advanced Warfare 2 aurait été génial.“

Il révèle alors que l’équipe de développement de Sledgehammer Games a dû choisir entre le thème de la Seconde Guerre mondiale et une nouvelle tentative de jeu futuriste.

“Une fois que la question a été posée à l’équipe de faire l’un ou l’autre, nous avons constaté que de nombreux membres de l’équipe étaient intéressés par le retour du thème de la Guerre mondiale” a déclaré Robbins. “Cela donnait l’impression d’une histoire un peu plus étoffée, un peu plus excitante et différente.“

Robbins a ajouté qu’il aurait adoré revenir sur Advanced Warfare si l’intégralité de son équipe était restée.