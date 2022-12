Des armes de Warzone 2 et MW2 dévoilées par un leak

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Les joueurs de Modern Warfare 2 et Warzone 2 peuvent s’attendre à ce que de nouvelles armes débarquent lors du coup d’envoi de la Saison 2, et grâce à des fuites, ils peuvent déjà en avoir un aperçu.

À chaque nouvelle saison de Warzone et Vanguard, Activision mettait à disposition des joueurs de nouvelles armes à débloquer et à prendre en main et Warzone 2 et Modern Warfare 2 ne feront pas exception. La Saison 1 a apporté 4 nouvelles armes, et la Chimera est arrivée avec la Saison 1 Rechargée.

Bien sûr, on peut s’attendre à encore plus de nouveautés avec l’arrivée de la Saison 2 à commencer par de nouvelles armes. Grâce à de récentes fuites, on a déjà un aperçu des heureuses élues.

De nouvelles armes pour la Saison 2 de Warzone 2 et Modern Warfare 2

Si l’on se fie à de récentes fuites 2 nouvelles armes, l’arbalète et le fusil Vepr-12, devraient arriver dans la Saison 2 de Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Comme l’a repéré le youtubeur WhosImmortal, l’arbalète aurait été dénichée par le datamineur “CODSploitz” après le coup d’envoi de la mise à jour Saison 1 Rechargée. L’image qu’il avait jointe à son tweet a été retirée par Activision, ce qui ne fait qu’accorder plus de poids à cette fuite.

Par ailleurs, le créateur de contenu Mavriq a trouvé des accessoires dans des parties privées de Modern Warfare 2 qui laissent penser que le fusil à pompe Vepr-12 sera bientôt disponible.

En effet, la Saison 1 Rechargée a brièvement ajouté 2 bouches de fusil à pompe inachevées et rapidement de petits malins ont remarqué que l’une d’elles correspond au fusil à pompe semi-automatique Vepr-12.

Encore une fois, il n’y a aucune garantie que le Vepr-12 arrivera dans la Saison 2, mais les parties privées avaient déjà inclus des accessoires pour le Victus XMR bien avant son arrivée, alors il ne serait pas surprenant que cela se reproduise.