Une fuite de Black Ops 6 révèle les défis Dark Ops

Les défis Dark Ops sont conçus pour rester un mystère tant qu’ils ne sont pas complétés dans Black Ops 6, mais une fuite aurait révélé les conditions de déverrouillage de ces défis tant attendus.

Black Ops 6 propose un système de progression vaste et détaillé. Le système emblématique de Prestige est de retour avec 10 niveaux de Prestige, ainsi qu’un total de 1 000 niveaux supplémentaires pour déverrouiller des icônes de Prestige inspirées des précédents jeux Black Ops et d’autres objets cosmétiques.

En plus de cela, des défis de camouflage de maîtrise sont disponibles pour les modes Multijoueur, Zombies, et Warzone. Et si cela ne suffisait pas, il existe également des défis de réticules et des badges de maîtrise pour occuper les joueurs.

Mais un jeu Black Ops ne serait pas complet sans les fameux défis Dark Ops, qui font leur grand retour pour la première fois depuis Black Ops Cold War en 2020.

Activision

La liste complète des défis Dark Ops de Black Ops 6 a fuité

Voici une liste de tous les défis Dark Ops révélés par une fuite :

Nom du défi Comment le compléter Frenzy Killer Obtenez une médaille de Frenzy Kill (5 éliminations rapides) Mega Killer Obtenez une médaille de Mega Kill (6 éliminations rapides) Ultra Killer Obtenez une médaille d’Ultra Kill (7 éliminations rapides) Chain Killer Obtenez une médaille de Kill Chain (plus de 7 éliminations rapides) Relentless Killer Obtenez une médaille Relentless (20 éliminations sans mourir) Brutal Killer Obtenez une médaille Brutal (25 éliminations sans mourir) Nuclear Killer Obtenez une nuke (30 éliminations sans mourir) Nuked Out Obtenez une nuke en Mêlée générale sans utiliser de séries de points Very Nuclear Obtenez une nuke avec 25 armes différentes (Toutes les éliminations d’une nuke doivent provenir d’une seule arme) 2 Birds 1 Stone Obtenez une médaille Collateral Kill (Tuez plusieurs ennemis non blessés avec un seul tir en dehors du mode Hardcore) Accidentally on Purpose Tuez un ennemi avec un danger environnemental Return to Sender Tuez un ennemi en renvoyant la grenade à fragmentation qu’il vous a lancée Circus Act Obtenez une médaille Bankshot (Tuez un ennemi en faisant rebondir une hache de combat sur une surface) Buzzsaw Obtenez 10 médailles Triple Kill (3 éliminations rapides) ou mieux en Hardcore Ace! Obtenez 4 médailles Ace (Tuez chaque ennemi dans une manche de Recherche & Destruction, minimum 4 ennemis) Hit Job Réalisez 1 exécution 100k Atteignez 100 000 éliminations Go Loooong! Réalisez une élimination à longue portée avec une hache de combat, une Semtex ou une Charge perforante Too Hardcore for Hardcore Obtenez 10 éliminations sans mourir 1 fois en Hardcore Dark Indeed Obtenez le camouflage Dark Matter sur 33 armes en Multijoueur Double Trouble Tuez les deux ennemis dans une partie Escarmouche avec un seul tir ou une seule explosion Hard Breakup Effectuez 7 exécutions dans une seule partie Blunt Trauma Tuez un ennemi avec l’impact direct d’une grenade fumigène

Source : Alaix

Que sont les défis Dark Ops dans Black Ops 6 ?

Les défis de cartes de visite Dark Ops ont des critères de déverrouillage secrets. Les joueurs ne sont pas censés savoir comment les débloquer, mais ce tableau devrait vous aider à obtenir ces cartes de visite plus rapidement.

C’est tout ce que nous savons pour le moment sur les défis Dark Ops. Pour en savoir plus sur Black Ops 6, consultez nos guides sur les cartes, modes et armes disponibles dès le lancement.

