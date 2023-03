Déçus de Warzone 2, les joueurs retournent en masse sur Caldera

Après des mois de frustration quant à l’état du battle royale et la direction qu’il a prise depuis son lancement en novembre dernier, un certain nombre de joueurs de Warzone 2, y compris des créateurs de contenu et des joueurs pro, ont commencé à retourner à Caldera.

La transition du battle royale original à Warzone 2 n’a pas été facile pour de nombreux joueurs, beaucoup préférant les sensations et le gameplay qu’offrait Warzone, le jeu sur lequel ils ont fait leurs premières armes.

Bien que ce sentiment ne soit pas universel, il a été depuis le lancement de Warzone 2 une source de discorde pour la communauté Call of Duty, qui est de plus en plus divisée alors que la perspective de revenir sur Warzone Caldera semble de plus en plus attrayante.

Dans cette optique, un certain nombre de créateurs de contenu de premier plan ont expliqué à quel point ils s’étaient amusés sur Warzone Caldera, louant notamment la fluidité des mouvements et l’écart de compétences accru.

Des joueurs comme ZLaner, bbreadman, JoeWo et bien d’autres ont posté des clips de leurs aventures sur Caldera. Un certain nombre d’entre eux ont même recommencé à produire du contenu sur le battle royale original, choisissant de laisser Warzone 2 derrière eux une partie du temps.

Alors que la situation dégénère sur Warzone 2, les créateurs de contenu ne mâchent pas leurs mots sur les réseaux sociaux à propos de ce qu’il se passe. Répondant à un tweet demandant où les joueurs se rendaient ce weekend, Swagg a simplement répondu : “On est sur Warzone”.

Aydan, de New York Subliners, a même annoncé officiellement qu’il prenait du recul par rapport à Warzone 2, préférant s’adonner au mode ranked de Modern Warfare 2 ou à d’autres jeux.

“J’ai l’impression que le jeu n’a pas beaucoup d’intérêt en ce moment”, a-t-il déclaré. “Il n’y a rien de nouveau ni d’excitant. Le côté compétitif du jeu est très décevant et il n’y a pas de nouveau contenu, ce qui rend les vidéos YouTube très difficiles à réaliser.”

De toute évidence, Warzone 2 présente des problèmes qui font fuir de nombreuses têtes d’affiche du jeu, sans parler d’une grande partie de la communauté. Les développeurs devront réfléchir aux changements qu’ils pourraient apporter au battle royale pour lui donner un second souffle, sous peine de voir le nombre de joueurs chuter encore plus à partir de la Saison 3.