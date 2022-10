Le système “insensé” de déblocage des accessoires de MW2 déjà sous le feu des critiques

Rédacteur en chef, Cyril aime faire les tableaux Excel les plus compliqués possible afin que personne ne puisse les utiliser quand il n'est pas là. Le reste du temps, il bouffe tout le contenu e-sport qui lui passe sous le nez, et défendra toujours avec une impartialité TOTALE la supériorité de Fnatic. Contact : [email protected]

L’armurerie de Modern Warfare 2 agace déjà les joueurs. Le nouveau système de déblocage des accessoires est la cible de nombreuses critiques.

Le système d’armurerie fait son grand retour dans Modern Warfe 2, cette fois avec quelques ajustements majeurs. Grâce à l’armurerie, les joueurs peuvent personnaliser leur arsenal avec toutes sortes d’accessoires impactant les statistiques des armes.

Pour beaucoup, la nouvelle méthode de déblocage de ces accessoires est d’une complexité inutile, et manque cruellement de logique.

Le système “insensé” d’obtention des accessoires déçoit les joueurs

Comme souvent, c’est sur Reddit que l’on retrouve les discussions les plus passionnées autour des différentes mécaniques de Modern Warfare 2.

Le 29 octobre, l’utilisateur Weiland101 a exprimé sa frustration quand au système de déblocage des accessoires… et près de 800 internautes on rapidement soutenu ses propos.

“Le système de déblocage des accessoires est insensé. Je voudrais utiliser des fusil à pompe pour débloquer les camos disponibles. Le fait que je doive utiliser des mitraillettes pour débloquer les meilleurs accessoires pour fusils à pompe me semble juste illogique. Je ne comprends pas en quoi c’est une bonne idée.”

En effet, Infinity Ward a décidé d’innover dans le département de l’obtention des accessoires. Pour débloquer un accessoire précis, il faut monter les niveaux d’une famille d’armes définies.

Comme l’indique notre utilisateur Reddit, un accessoire très utile pour le fusil à pompe peut par exemple avoir pour contrainte de déblocage l’obtention d’un certain niveau avec une mitraillette.

L’utilisateur BurgerBorbBob a lui aussi souligné ce système qu’il juge “ahurissant de stupidité” :

“C’est juste difficile à suivre, et l’interface n’aide clairement pas. Oh, tu veux utiliser un viseur sur ce fusil ? Tu dois atteindre le niveau 12 sur ce fusil à pompe qui n’a absolument rien à voir.”

Malgré de nombreuses critiques acerbes, la nouvelle armurerie a tout de même conquis une partie de la communauté, à l’image de l’utilisateur Mahusive :

“C’est plus compliqué, mais c’est bon pour le jeu dans son ensemble. Moins de farm pour débloquer les mêmes accessoires encore et encore. PLus d’accessoire en général, donc un panel de choix plus large. Plus de variété d’armes dans les parties, parce que tu es forcé d’utiliser des armes non meta.

De plus, lorsque de nouvelles armes sortiront, nous aurons déjà tous nos accessoires débloqués et prêts à être utilisés.

Si on était resté sur l’ancien système, tout le monde utiliserait uniquement le MP5 et le M4, c’est cool de voir plus de variété dans les armes et dans les accessoires utilisés.”