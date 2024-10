La date de sortie des quêtes Zombies de BO6 est connue et elle ravit les joueurs

La course pour terminer l’histoire principale et découvrir les easter eggs est toujours l’un des moments les plus excitants d’un nouveau mode Zombies, et les développeurs de Black Ops 6 ont enfin confirmé quand ces quêtes seront disponibles.

Traditionnellement, dans Call of Duty, le mode Zombies basé sur des manches est accompagné de séries de quêtes et de secrets cachés que les joueurs doivent découvrir. Ces quêtes offrent des récompenses uniques à ceux qui les complètent, mais le plaisir réside surtout dans le fait de les trouver et de les résoudre par soi-même.

À chaque sortie d’un nouveau jeu, la communauté se lance dans une course, chacun voulant être le premier à découvrir comment résoudre chaque énigme. Cependant, beaucoup craignaient que l’astuce de la Nouvelle-Zélande qui permet aux joueurs Xbox et PC de commencer plus tôt ne donne un avantage injuste à une partie de la communauté.

Heureusement, les développeurs de Black Ops 6 ont rassuré les fans en confirmant que les quêtes principales seront activées en même temps pour tout le monde.

“Les quêtes principales pour Terminus et Liberty Falls devraient être disponibles autour de 19h00 le 25 octobre“, a révélé Treyarch dans un post sur X (anciennement Twitter).

En retardant légèrement l’activation des quêtes principales jusqu’à cette heure, les joueurs de toutes les régions auront accès à Black Ops 6 au moment où elles seront actives dans le mode Zombies. Le jeu sera lancé à minuit le 25 octobre pour ceux sur console ou PC, tandis que les joueurs sur Steam et Battle.net pourront commencer le 25 octobre à 06h00.

Dans Black Ops Cold War, le précédent opus de Treyarch, les easter eggs avaient été déployés progressivement tout au long de l’année. Mais cette fois, il semble que l’intégralité de l’histoire sera disponible dès le jour du lancement.

Nous en savons encore très peu sur l’histoire principale du mode Zombies de Black Ops 6 pour l’une ou l’autre des cartes, si ce n’est qu’il faudra allumer le courant pour démarrer les choses. Au-delà de cela, ce sera à la communauté de découvrir les secrets en jouant.