La date de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone révélée accidentellement

Activision aurait accidentellement confirmé la date de lancement de la saison 1 de Black Ops 6 et Warzone dans le cadre d’une campagne promotionnelle en partenariat avec Little Caesars.

L’intégration de Warzone avec Black Ops 6 sera officiellement lancée avec le début de la saison 1. Ce moment clé apportera un large éventail d’améliorations de qualité de vie et une toute nouvelle carte, nommée Area 99.

En plus de cela, toutes les armes issues de MW2, MW3, et Black Ops 6 seront disponibles dans Warzone, et les joueurs conserveront tous leurs skins d’opérateurs précédemment achetés. Bien que la carte Al Mazrah reste la principale pour le mode Battle Royale, nous ne savons pas encore quelles cartes Resurgence seront incluses dans la rotation, en dehors d’Area 99.

La seule information qui manquait jusqu’à présent était la date de sortie de la saison 1. En se basant sur les lancements précédents, les fans pensaient qu’ils devraient attendre environ un mois ou plus, mais il semblerait que cela arrive finalement plus tôt que prévu.

Activision

Selon CharlieIntel, la saison 1 de Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone devrait débuter le 14 novembre 2024. Cette information aurait été confirmée dans un email relatif à une promotion Little Caesars.

En participant à cette promotion, les joueurs ont la chance de débloquer 15 minutes de double XP, qui seront ajoutées à leurs comptes Activision le 25 octobre. De plus, les participants peuvent également obtenir un Passe de combat, qui sera activé le 14 novembre, date présumée du début de la saison 1.

Connaître la date de début de la saison 1 nous donne également une idée plus précise de l’arrivée du mode Ranked de Black Ops 6. Activision avait précédemment confirmé que ce mode de jeu serait ajouté dès le début de la Saison 1.

Pendant ce temps, Raven Software prévoit de lancer le mode Ranked sur le Battle Royale avant la fin de l’année, mais aucune date officielle n’a encore été fixée.

Pour l’instant, Activision n’a pas encore révélé en détail le contenu que les joueurs peuvent attendre de cette première mise à jour saisonnière. Cependant, avant de plonger dans les spéculations sur le futur, n’hésitez pas à consulter nos guides sur les armes et les cartes qui seront disponibles dès le lancement de Black Ops 6.

