La date de la bêta de Modern Warfare 2 aurait accidentellement fuité

Si les joueurs attendent avec impatience la sortie de Modern Warfare 2, la bêta leur permettra de découvrir le jeu en avance. Et récemment, la date de celle-ci semble avoir fuité.

Depuis l’annonce officielle de Modern Warfare 2 qui a ensuite été suivie d’un teaser et d’un gameplay d’une mission de la campagne, les joueurs n’attendent qu’une chose, mettre la main sur ce nouveau CoD.

Ce nouvel opus qui est annoncé comme une “révolution dans la licence Call of Duty” par les développeurs va introduire de nombreuses nouveautés dans le mode multijoueur.

D’une refonte des classes par défaut, à une nouvelle mécanique de nage, en passant par de nouveaux équipements, les joueurs pourront découvrir à partir du 28 octobre de nombreuses choses.

Mais avant cette date qui va signer le lancement officiel de Modern Warfare 2, les fans pourront passer par la case bêta du jeu.

Et récemment, la date de lancement de la bêta de MW2 semble avoir accidentellement fuité sur Amazon.

La date de la bêta de Modern Warfare 2 a fuité

Selon la fiche de Modern Warfare 2 qui est visible depuis le site Amazon, l’envoi des codes de la bêta du jeu devrait débuter le 15 août.

Cela pourrait donc signifier que la bêta pourrait débuter le jour même ou le lendemain.

Il est également important de souligner que la fiche du jeu de cette fuite est une version PS5. Et cette année encore, les joueurs Sony pourront bénéficier d’un accès anticipé à la bêta de Modern Warfare 2. Il est donc probable que pour tous les joueurs Xbox et PC qui ont précommandé le jeu, l’accès à la bêta se fasse plus tard.

La date de la beta de #ModernWarfare2 déjà connue ? 🧐 La fiche du jeu sur Amazon semblerait avoir indiqué que les codes seraient envoyés le 15 août 🤔 (à prendre avec des pincettes) Via @impulsegrenades pic.twitter.com/zi7yQVGMKb — Dexerto Intel FR (@DexertoIntelFR) June 14, 2022

Pour le moment, Activision n’a pas encore annoncé la date officielle de la bêta de Modern Warfare 2. Cependant, dès que nous aurons la confirmation, nous ne manquerons pas de vous l’annoncer.

