Le couteau autoguidé de Black Ops 6 semblable à celui de Batman inquiète les joueurs

Lors de la Gamescom Opening Night Live 2024, la présentation de la campagne de Black Ops 6 a révélé un nouvel équipement inspiré de Batman qui a rapidement suscité des inquiétudes parmi les joueurs, craignant qu’il ne soit trop puissant en multijoueur.

Les fans ont eu leur premier aperçu de la mission de campagne “Most Wanted”, dans laquelle une équipe d’opérateurs Black Ops tente de sauver Adler d’une base de la CIA. À mesure que l’intensité de la mission augmente, votre personnage met à l’épreuve plusieurs nouveaux équipements, dont le couteau autoguidé.

Le couteau autoguidé se distingue par sa capacité à être dirigé en plein vol. Une fois lancé, vous pouvez contrôler sa trajectoire en l’air, en le guidant directement vers votre cible. De plus, vous avez la possibilité de le faire exploser à tout moment avant qu’il n’atteigne l’ennemi.

Comme montré dans le clip ci-dessus, après avoir lancé le couteau autoguidé, c’est à vous d’utiliser le joystick droit pour le diriger et le bouton X (sur PlayStation) pour le faire exploser ce qui a rapidement conduit les joueurs à comparer cette nouvelle arme au Batarang télécommandé de la série Batman: Arkham : “Mais quoi ? C’est comme le Batarang télécommandé d’Arkham Asylum, c’est INCROYABLE.“

Bien que la majorité des réactions au couteau autoguidé soient positives, certains joueurs redoutent son introduction en multijoueur : “Tant que ce n’est pas en multi, tout le monde sera content.“

Pour le moment, l’équipement a été uniquement présenté dans la campagne, et aucun détail n’a encore été donné quant à sa disponibilité en multijoueur, ni sur son fonctionnement dans ce mode.

Toutefois, cela n’a pas empêché les joueurs d’exprimer leur espoir de voir cet équipement fonctionner différemment en multijoueur. Certains suggèrent qu’il pourrait apparaître comme une série d’éliminations, ce qui limiterait son efficacité.

Un fan a même plaisanté en disant qu’il serait “hilarant” de l’utiliser en multijoueur et dans Warzone, “s’il fonctionne de la même manière que dans la campagne“.

Un détail intéressant est que le niveau “Most Wanted” utilise les termes “Équipement” et “Mortel” pour désigner le couteau autoguidé. Reste à voir si cela s’appliquera également au multijoueur.

Pour en savoir plus sur les nouvelles séries d’éliminations, armes et équipements de Black Ops 6, ne manquez pas le CoD Next le 28 août prochain. C’est probablement à cette occasion que nous découvrirons si le couteau autoguidé fera son apparition en multijoueur, et sous quelle forme.