CouRage rappelle pourquoi Black Ops 3 est le “meilleur” CoD de tous les temps

Le créateur de contenu Jack “CouRage” Dunlop a donné de multiples raisons pour insister sur le fait que Black Ops 3 soit le meilleur jeu Call of Duty de tous les temps.

Celui qui est désormais co-propriétaire de l’organisation 100 Thieves a désormais l’habitude de partager ses sentiments à chaud sur ses réseaux sociaux, comme lorsqu’il a dévoilé qu’il préférait jouer à Apex Legends qu’à Warzone il y a quelques mois.

Et même si CouRage a quitté la scène compétitive de Call of Duty depuis de longues années maintenant, là où il a gagné beaucoup en visibilité, il est toujours un membre influent de la communauté du jeu.

Tout récemment, il s’est exprimé à propos de Black Ops 3 qu’il trouve être le “meilleur” jeu de “tous les temps” et les réactions de sa communauté sont assez mitigées.

Le streamer s’est exprimé sur Twitter :

Reminder, Call of Duty: Black Ops 3 is the best Call of Duty of all-time.

Awesome prestige system.

Great zombies.

Flashy abilities that lead to crazy moments.

Fantastic weapon camos.

Theater mode.

Solid campaign.

— Jack “CouRage” Dunlop (@CouRageJD) July 13, 2022