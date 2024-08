Configuration PC requise pour Black Ops 6 : taille des fichiers, spécifications minimales et recommandées

Call of Duty: Black Ops 6 arrive sur PC et consoles le 25 octobre, mais votre PC est-il prêt à le faire tourner ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les configurations requises pour BO6.

BO6 est l’un des rares jeux AAA de 2024 à sortir sur Xbox One et PS4. Si c’est une bonne nouvelle pour les propriétaires des consoles de la génération précédente, cela donne également un avantage pour les joueurs PC : le jeu étant conçu pour ces consoles, il ne sera pas trop difficile à faire tourner.

En dehors de la campagne, vous voudrez toujours privilégier les images par seconde (FPS) lorsque vous jouez à Call of Duty, donc plus les exigences système sont modestes, mieux c’est.

Configuration requise pour Black Ops 6

Spécifications minimales

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 / GTX 1650 ou AMD Radeon RX 470 Stockage : SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés)

: SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés) Processeur : Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1400 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Internet : Connexion Internet haut débit

Spécifications recommandées

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (dernière mise à jour)

: Windows 10 64 bits (dernière mise à jour) Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT, ou Intel Arc A770

: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600XT, ou Intel Arc A770 Stockage : SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés)

: SSD avec 149 Go d’espace disponible au lancement (78 Go si COD HQ et Warzone sont déjà installés) Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X

: Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 1600X Mémoire : 16 Go de RAM

: 16 Go de RAM Internet : Connexion Internet haut débit

Exigences de stockage pour BO6

Vous aurez besoin d’au moins 149 Go d’espace de stockage libre pour télécharger Black Ops 6 au lancement. Cependant, si vous avez déjà installé Warzone/COD HQ, il ne vous faudra que 78 Go supplémentaires.

COD HQ est le launcher de Call of Duty, donc si vous jouez déjà à MW3 ou Warzone et que vous l’avez installé, le téléchargement de BO6 sera moins volumineux.

Si votre PC faisait tourner Modern Warfare 3 sans problème, vous avez de la chance, car, au moment de la rédaction de cet article, les configurations système officielles de Black Ops 6 sont exactement les mêmes.

Elles ne sont pas trop exigeantes comparées à d’autres grandes sorties de 2024. La plupart des autres jeux AAA ont laissé derrière eux les consoles de la génération précédente, mais avec BO6 qui sort sur Xbox One et PS4, vous pourrez vous en sortir avec une machine légèrement plus ancienne.

Pour comparer, il vous faudra au moins une NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 Go) pour faire tourner Star Wars Outlaws, mais Black Ops 6 ne demande qu’une GTX 960 (2 Go) ou GTX 1650 (4 Go). De plus, Star Wars Outlaws, qui est uniquement sur consoles de nouvelle génération, nécessite 16 Go de RAM, tandis que BO6 n’en demande que 8 Go.

Pour plus d’informations sur Black Ops 6, découvrez comment jouer à la bêta et les bonus de précommande.