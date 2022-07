La communauté de Warzone exige un up du “pathetique” Kar98k

more

Cependant les joueurs estiment cela très insuffisant et réclament un up des snipers en général.

Une autre personne a ajouté : “Au lieu de cela, vous vous faites détruire par un NZ-41 sans recul, comme c’est amusant ! Au moins, avec le sniping, vous deviez viser la tête et vous n’aviez pas un chargeur aussi indulgent et une cadence de tir aussi régulière.”

Un joueur a répondu : “Je n’ai plus de classes de sniper parce que tous les fusils de sniper sont nuls en ce moment. C’est un énorme manque de la part des personnes qui gèrent ce jeu”.

Les fusils de sniper sont un sujet de controverse pour la communauté du jeu depuis bien longtemps. Et c’est un joueur qui a relancé le débat après avoir partagé un clip sur Reddit montrant un tir à la tête à 40 mètres ne tuant pas son adversaire.

La mise à jour du 30 juin a également nerf le NZ-41, mais certains fans de Warzone affirment toujours que le NZ-41 reste monstrueux et que les snipers sont toujours “ridicules”.

Raven Software a augmenté la puissance de tir des snipers dans la mise à jour de la Saison 3 et a augmenté la vitesse des balles de 4 % pour le KAR98k, le Type 99 et le fusil 3-Lignes dans la mise à jour du 30 juin.

by Martin Thibaut