Comment voir son ratio K/D sur Warzone

À l’heure où il devient de plus en plus compliqué de faire ses preuves sur Warzone Pacific, les statistiques individuelles des joueurs ont pris une importance non négligeable, en particulier le ratio K/D. Voici comment le consulter.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en mars 2020, Warzone a fait une entrée des plus remarquées dans le paysage vidéoludique. Semaine après semaine, n’a cessé d’attirer de nouveaux adeptes, consolidant plus que jamais sa position.

Si lors des premiers mois la plupart des joueurs tâtonnaient, à présent que le battle royale a soufflé sa seconde bougie la grande majorité des joueurs ont trouvé leurs marques et décrocher la victoire ne suffit plus pour s’illustrer au sein de la communauté Call of Duty.

Se frayer un chemin jusqu’à la victoire est reste bien sur l’objectif principal de la plupart des joueurs de Warzone, mais pour sortir du lot beaucoup accordent une attention toute particulière à leurs statistiques, avec en tête de liste le ratio K/D.

Le menu de Warzone est conçu pour être très accessible et facile à utiliser. Vous ne devriez donc pas avoir trop de mal à trouver le bon endroit.

Pour vérifier vos statistiques sur Warzone, vous devez procéder comme suit :

Lancez Warzone

Dans le menu du jeu, allez sur l’onglet “Caserne” (à gauche de l’onglet “Passe de combat”)

Sélectionnez ensuite l’option “Enregistrements”.

Choisissez ensuite quelle statistique vous souhaitez afficher, dans ce cas, votre ratio K/D.

À partir de ce moment, vous avez le loisir de comparer votre ratio à celui des autres joueurs de Warzone. Pour vous donner un ordre d’idée, en moyenne le K/D des joueurs tourne autour de 1.

Depuis le premier anniversaire du battle royale, il est également possible de récupérer un rapport condensant ses principales statistiques directement sur Twitter, pour le partager avec ses compagnons d’arme.

Activision Voici un exemple du rapport que peuvent obtenir les joueurs sur Twitter

Pour obtenir ce bilan personnalisé, rien de plus simple ! Il suffit de tweeter son gamertag avec le hashtag #WarzoneReport.

Si votre K/D n’est pas aussi élevé que vous le souhaiteriez, n’hésitez pas à miser sur les armes avec le meilleur ratio K/D du jeu afin de mettre toutes les chances de votre côté.