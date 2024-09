Comment slide cancel dans Black Ops 6

Black Ops 6 est un jeu fluide et rythmé, principalement grâce au mouvement omnidirectionnel. Le slide fait également son retour, et vous pouvez toujours utiliser la mécanique du slide cancel pour continuer votre élan si vous savez comment le faire.

Le slide cancel est devenu une technique de mouvement populaire lors de la sortie de Modern Warfare 2019 et du premier Warzone. Il a ensuite fait son retour après une pause dans MW3, et Treyarch a décidé de permettre aux joueurs d’exécuter cette action dans la bêta de BO6.

L’article continue après la publicité

Voici comment effectuer un slide cancel dans Black Ops 6 et comment il se compare aux précédents Call of Duty.

L’article continue après la publicité

Peut-on slide cancel dans Black Ops 6 ?

Oui, vous pouvez slide cancel en appuyant sur la touche de sprint, accroupi, ou saut pendant l’animation du slide. Il n’y a pas de méthode complexe, et les joueurs sur toutes les plateformes peuvent le faire de la même manière.

Le slide cancel dans Black Ops 6 n’est pas aussi rapide que celui de MW3, car il y a un délai plus long avant de pouvoir l’annuler et de sprinter à nouveau. Cependant, il reste une manière efficace d’annuler l’animation pour effectuer une autre action plus rapidement.

L’article continue après la publicité

Activision Le slide cancel est de retour dans Black Ops 6.

Faut-il utiliser le slide cancel dans Black Ops 6 ?

Oui, le slide cancel est une technique de mouvement que vous devriez maîtriser, car elle rend vos déplacements plus fluides et vous permet d’être plus dynamique. Parfois, vous voudrez peut-être effectuer le slide complet pour parcourir une plus grande distance et rester accroupi, mais l’annuler vous donne plus de liberté pour enchaîner d’autres actions rapidement après un slide.

L’article continue après la publicité

Cela vous rend également plus difficile à toucher, car le changement de hauteur et de direction après un slide cancel peut perturber la visée de l’ennemi.

L’article continue après la publicité

Dans Black Ops 6, vous pouvez effectuer un slide dans toutes les directions, alors n’hésitez pas à annuler l’animation quel que soit le sens de votre mouvement.

Vous pouvez également sprinter, sauter, puis enchaîner directement avec un slide cancel, ce qui rend vos mouvements encore plus imprévisibles. Nous vous recommandons vivement d’expérimenter le slide cancel pour vous familiariser avec cette mécanique et découvrir les combinaisons que vous pouvez créer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour améliorer encore davantage vos mouvements, assurez-vous d’avoir les meilleurs paramètres manette dans BO6.