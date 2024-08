Comment se compare le TTK de Black Ops 6 par rapport à celui de Cold War

Le TTK (time-to-kill ) est toujours un sujet brûlant lorsque l’arrivée d’un nouveau Call of Duty se profile à l’horizon. Et récemment, les développeurs de Black Ops 6 ont révélé où se situe leur nouvel opus par rapport aux jeux précédents en matière de TTK.

Ajuster la durée nécessaire pour tuer un ennemi a un impact majeur sur la façon dont un jeu Call of Duty est perçu et joué. Les jeux avec un TTK plus rapide sont souvent considérés comme moins indulgents, réduisant l’écart de compétence, tandis qu’un TTK plus lent, nécessite plus de tirs pour éliminer un adversaire, ralentissant ainsi le rythme du jeu et donnant plus de temps pour réagir.

Lors de l’événement CoD Next, Treyarch a révélé que Black Ops 6 se situerait du côté des TTK plus lents, affirmant que le TTK serait seulement “légèrement plus rapide” que celui de leur précédent opus, Black Ops Cold War. Bien qu’ils n’aient pas fourni de chiffres précis, cela place BO6 parmi les jeux les plus lents de la franchise à ce jour.

Pour contextualiser, le TTK de Cold War était assez similaire à celui de Modern Warfare 3 (2023), selon les situations, prenant parfois plus ou moins de temps en fonction de l’arme, de la distance, et des parties du corps touchées. Alors que ces deux jeux se disputaient la deuxième place pour le TTK le plus lent, Black Ops 4 reste le jeu avec le TTK le plus long que nous ayons vu jusqu’à présent.

Activision Le TTK plus lent permet aux mouvements omnidirectionnels de briller davantage.

D’après ce que les développeurs ont dit, les armes de Black Ops 6 tueront plus rapidement que ce à quoi les joueurs de MW3 sont habitués, mais resteront loin de la vitesse de Modern Warfare (2019) ou MW2 (2022).

Cela correspond aux attentes des experts de Call of Duty, comme TheXclusiveAce, basé sur les premières images. Les données qu’il a recueillies placent le TTK moyen des fusils d’assaut à environ 320ms, ce qui est très similaire à celui de Black Ops Cold War.

Nous devrons attendre le lancement de la bêta de Black Ops 6 le 30 août pour voir exactement comment cela va se traduire en jeu. Mais avec un TTK lent associé à la nouvelle que tous les fusils de précision peuvent tuer en une balle, il est possible que nous assistions à une méta dominée par les snipers dans le multijoueur de cette année.