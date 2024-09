Comment résoudre le problème d’éclatement de paquets dans Black Ops 6

Des milliers de joueurs se sont lancés dans la bêta de Black Ops 6, mais un problème d’éclatement de paquets a perturbé l’expérience de beaucoup, que ce soit sur PC ou sur console. Voici comment le résoudre.

Les fans étaient impatients de découvrir le nouveau mode multijoueur de Treyarch, d’essayer les nouveaux mouvements, armes et atouts. Cependant, la communauté a signalé de nombreux problèmes de lag et de saccades dès le premier week-end, rendant l’expérience globale moins fluide que prévu.

Voici donc tout ce que vous pouvez faire pour résoudre le problème d’éclatement de paquets dans Black Ops 6.

Vérifiez le statut des serveurs

La première étape consiste toujours à vérifier le statut des serveurs de Black Ops 6 pour vous assurer que le jeu est en ligne et fonctionne comme prévu. Vous pouvez le faire en vous rendant sur la page d’assistance officielle d’Activision ou en consultant la page X de Call of Duty Updates.

Si les développeurs confirment qu’ils rencontrent des problèmes de serveur, alors le problème vient probablement de leur côté, et vous devrez simplement attendre que le problème soit résolu.

Activision L’éclatement des paquets est un problème majeur de la bêta.

Passez à une connexion Ethernet

L’éclatement de paquets est plus fréquent lorsque vous utilisez une connexion Wi-Fi, nous vous recommandons donc de passer à une connexion filaire si possible. Non seulement cela améliorera la vitesse de votre connexion, mais cela rendra également vos parties beaucoup plus stables et réduira le risque de rencontrer ce type de problème.

Désactivez le crossplay

Laisser le crossplay activé peut entraîner un éclatement de paquets dans Black Ops 6, alors envisagez de le désactiver si vous n’en avez pas absolument besoin pour jouer avec des amis. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez le QG de CoD. Entrez dans la bêta de Black Ops 6. Accédez au menu Paramètres en cliquant sur l’icône d’engrenage. Sélectionnez Compte et réseau. Désactivez Crossplay et Communication crossplay.

Cela signifie que vous ne pourrez plus rejoindre des parties avec des amis sur d’autres plateformes, mais cela pourrait rendre vos parties beaucoup plus fluides en retour.

Redémarrez le préchargement des shaders

Les joueurs PC ont signalé que forcer le redémarrage du préchargement des shaders peut fournir une solution instantanée pour la perte de paquets dans BO6. Voici comment faire :

Allez dans les Paramètres de Black Ops 6. Sélectionnez Graphismes. Sous Affichage, vous verrez l’option Redémarrer le préchargement des shaders. Cliquez sur cette option, puis redémarrez votre jeu.

Sélectionner cette option efface le cache des shaders et peut réduire la quantité de VRAM utilisée lors du chargement de chaque carte. Malheureusement, seuls les joueurs PC peuvent utiliser cette astuce, mais ceux qui l’ont essayée ont constaté des résultats drastiques.

Redémarrez votre routeur

Si les premières options ne fonctionnent pas, il pourrait être temps de redémarrer votre routeur pour réinitialiser la connexion Internet. Bien que cela puisse sembler basique, faire quelque chose d’aussi simple peut résoudre de nombreux problèmes dans les jeux multijoueurs.

Attendez une mise à jour

Comme mentionné précédemment, l’éclatement de paquets a été omniprésent depuis le lancement de la bêta de Black Ops 6 sur toutes les plateformes, ce qui semble indiquer que le problème vient des serveurs. Si c’est le cas, les développeurs travaillent probablement sur une solution pour résoudre ce problème.

Avec un peu de chance, cette mise à jour sera déployée à temps pour le début du deuxième week-end de bêta, le 6 septembre, bien que les développeurs n’aient pas encore officiellement abordé le problème.

Qu’est-ce que l’éclatement de paquets ?

En termes simples, l’éclatement de paquets se produit lorsque les données voyageant entre votre appareil et le serveur de Black Ops 6 n’atteignent pas leur destination. Cela entraîne des moments de saccades et de lag, des retards dans la réponse de vos commandes, et, dans les pires cas, des déconnexions de la partie.

Vous savez que vous souffrez de perte de paquets lorsqu’un symbole orange avec trois carrés orange apparaît sur le côté gauche de votre écran.

Nous espérons que ces solutions auront résolu tous vos problèmes dans Black Ops 6, et que vous pourrez retourner monter en niveau les meilleures armes du jeu, comme le XM4 ou la Jackal PDW.