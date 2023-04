Comment obtenir un crâne doré dans le mode DMZ de Warzone 2

Avec la Saison 3, une nouvelle mission a été introduite dans le mode DMZ de Warzone 2, demandant aux joueurs de trouver un crâne doré quelque part sur la carte. Voici les différentes zones où vous avez le plus de chance de mettre la main dessus.

La Saison 3 a apporté une pléthore de nouveautés sur le battle royale, ainsi que sur son populaire mode DMZ. Entre l’arrivée du système de troc, de l’atelier ou encore des emplacements d’opérateur en service actif, le quotidien des joueurs sur ce populaire mode a été considérablement chamboulé.

La mise à jour saisonnière a également introduit une toute nouvelle faction, Redacted, ainsi qu’une multitude de missions à accomplir pour elle. Parmi ces multiples tâches à accomplir, Dealmaker, une mission de niveau 1, demande aux joueurs de livrer un certain nombre d’objets différents, dont un crâne doré. Voici comment en obtenir un et réussir cette mission difficile.

Activision Le mode DMZ de Warzone 2 était au cœur de la mise à jour de la Saison 3.

Où trouver des crânes d’or dans le mode DMZ de Warzone 2 ?

Ce qui rend cette mission complexe, c’est qu’il n’y a pas d’endroit où on peut être certain de trouver un crâne doré. Les joueurs devront plutôt espérer avoir la chance d’en trouver un en cherchant du butin. Contrairement à d’autres objets incontournables du mode DMZ de Warzone 2, il n’existe pas non plus de moyen de fabriquer un crâne doré.

Cela dit, il existe un certain nombre d’endroits, ou des méthodes, qui offrent de bien meilleures chances de trouver un crâne doré, à savoir :

Vaincre les boss

Les nombreux boss du mode DMZ permettent d’obtenir un butin beaucoup plus rare que sur les ennemis normaux, ce qui signifie qu’en affrontant un boss, les chances d’obtenir un crâne doré sont beaucoup plus élevées. Traquer l’un d’entre eux, le vaincre puis croiser les doigts est sans doute votre meilleure chance de récupérer un crâne doré, mais c’est aussi l’une des plus difficiles.

Après tout ce n’est pas pour rien que le butin qu’ils donnent est aussi intéressant, ces puissants ennemis peuvent rapidement anéantir votre escouade si vous n’êtes pas suffisamment préparés.

Hôtel Sawah

Si vous préférez ne pas vous mesurer à un boss, vous avez également de grandes chances de trouver un crâne doré dans l’Hôtel Sawah. Les chambres 302 et 303 du dernier étage sont pleines de caches de butin, mais vous aurez besoin d’une Clé Squelette pour y entrer, alors pensez bien à en fabriquer une à l’avance avant de tenter votre chance.

Là encore, il n’y a aucune garantie qu’un crâne doré apparaisse parmi tous les objets des différentes pièces, mais si la chance n’est pas de votre côté lors de votre première tentative, vous avez toujours la possibilité de vous exfiltrer et de réessayer dans une autre partie.

Postes de police

Les postes de police sont l’un des endroits d’Al Mazrah où vous êtes le plus susceptibles de trouver un crâne doré. Voici les différents endroits où les trouver :

Au sud-est du centre commercial Al Sa’id.

Section nord-ouest de la ville d’Al Mazrah.

À l’est des marais de Mawizeh.

N’oubliez pas que les postes de police sont des forteresses dans la DMZ de Warzone 2, et que vous devrez donc faire face aux combattants IA pour y pénétrer. Cependant, une fois libérés de toute occupation, ils constituent un endroit idéal pour chercher des crânes dorés.