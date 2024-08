Comment obtenir le skin d’opérateur The Crow dans MW3 & Warzone

Modern Warfare 3 et Warzone s’associent une nouvelle fois pour rendre hommage à un classique des années 90 : le film The Crow et son prochain remake.

À l’origine, The Crow est une série de bandes dessinées adaptée en film en 1994. L’histoire suit un musicien assassiné qui ressuscite pour venger sa propre mort et celle de sa fiancée.

Un remake du film est en développement depuis 2008. Après plusieurs changements de réalisateurs, scénaristes, et acteurs, c’est finalement Bill Skarsgard qui incarne le personnage principal dans une version moderne du film, prévue pour le 23 août.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’introduction de The Crow en tant qu’opérateur dans Modern Warfare 3 peut sembler surprenante, mais ce type de collaboration est devenu une tendance.

Au cours de l’année écoulée, des séries telles que Teenage Mutant Ninja Turtles, The Boys, Spawn, et The Walking Dead ont toutes eu droit à des bundles d’opérateurs dans Call of Duty.

Activision a confirmé dans un teaser que le bundle d’opérateur The Crow sera disponible dans MW3 et Warzone à partir du 22 août.

L’article continue après la publicité

En nous basant sur le Secteur Classifié du Passe de Combat de la Saison 5, nous nous attendons à ce que la mise à jour de mi-saison soit déployée le 21 août, coïncidant ainsi de près avec la sortie de cette nouvelle collaboration.

L’article continue après la publicité

Le skin d’opérateur The Crow fera partie d’un des packs de la Saison 5 de Modern Warfare 3 et Warzone.

Le prix exact de ce pack d’opérateur n’a pas encore été révélé. Cependant, si l’on se fie aux précédentes collaborations, vous pouvez vous attendre à un coût d’environ 2 400 CoD Points.

L’article continue après la publicité

En examinant les crossovers précédents, nous prévoyons que le pack d’opérateur The Crow inclura des plans d’armes avec des balles traçantes, un autocollant d’arme, une grande décalcomanie, un porte-bonheur d’arme, et une exécution.

L’article continue après la publicité

Nous vous fournirons une mise à jour lorsque cet objet cosmétique sera officiellement disponible. En attendant, si vous souhaitez ajouter un nouveau skin d’opérateur à votre collection, les packs WWE superstars de Rey Mysterio et Cody Rhodes sont déjà en ligne.