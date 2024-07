La superstar de la WWE, Rhea Ripley, se prépare à brutaliser Call of Duty. Voici comment obtenir le skin d’Opérateur de Mami dans Modern Warfare 3 et Warzone.

La lutteuse la plus décorée d’Australie s’apprête à écraser une toute nouvelle compétition alors que Rhea “bloody” Ripley fait son entrée dans CoD.

Avec la Saison 5, le tout premier crossover WWE pour la franchise FPS méga-populaire d’Activision fait son apparition. Trois des plus grandes stars du roster d’aujourd’hui enfilent leurs bottes pour cette collaboration, avec le champion de la WWE Cody Rhodes, le membre du Hall of Fame de la WWE Rey Mysterio, et l’ancienne championne féminine de la WWE Rhea Ripley, qui débarquent tous dans l’action.

Si vous cherchez à semer le chaos avec la propre membre de The Judgement Day, nous avons ce qu’il vous faut. Voici comment vous pouvez débloquer Rhea Ripley dans Modern Warfare 3 et Warzone.

Activision

Le skin d’Opérateur Rhea Ripley peut être débloqué en tant que Récompense Instantanée dans le Battle Passe de combat de la Saison 5. Warzone et Modern Warfare 3 partagent la progression du même Battle Pass, donc une fois que vous avez obtenu la récompense instantanée dans l’un des jeux, elle se débloque dans les deux.

En plus de la récompense instantanée, il y a également un autre skin d’Opérateur Rhea Ripley à saisir. En progressant dans le Passe de combat de la saison 5, une autre variante avec une tenue de ring violette peut également être acquise.

Dès que vous obtenez l’un ou les deux cosmétiques de Rhea Ripley dans CoD, ils sont à vous pour toujours.

Contrairement aux bundles Cody et Rey, vous pouvez techniquement obtenir les skins de Ripley sans dépenser de l’argent. La piste premium du Passe de combat de la Saison 5 vous coûtera 1 100 Points CoD, que vous avez peut-être déjà dans votre compte. Sinon, il vous en coûtera environ 10 $ pour y accéder.

Une fois la saison 5 terminée, il n’est pas clair comment les skins de Rhea Ripley pourront être débloqués. Ils pourraient disparaître indéfiniment ou être verrouillés derrière un nouveau défi en jeu. Nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus dans les semaines à venir.