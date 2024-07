La légende de la WWE et membre du Hall of Fame, Rey Mysterio, arrive dans Call of Duty. Voici comment obtenir le skin d’Opérateur de l’icône de la Lucha libre dans Modern Warfare 3 et Warzone.

Qui saute du ciel et atterrit à Urzikstan ? C’est la Superstar de la WWE, Rey Mysterio, prêt à faire abandonner tout le lobby dans Modern Warfare 3 et Warzone.

La Saison 5 de l’immense franchise FPS d’Activision apporte le premier crossover WWE de la série. Trois des icônes modernes de la WWE rejoignent la mêlée, dont l’American Nightmare Cody Rhodes, l’incontournable Rhea Ripley et la légende masquée Rey Mysterio.

Si vous êtes un membre fidèle du Latino World Order, vous voudrez acquérir leur leader en Saison 5. Voici comment obtenir le skin d’Opérateur Rey Mysterio dans Modern Warfare 3 et Warzone.

Le skin d’Opérateur Rey Mysterio fera partie de l’un des bundles d’Opérateur de la saison 5 pour Modern Warfare 3 et Warzone. L’achat du Tracer Pack – Bundle d’Opérateur WWE Rey Mysterio vous permettra de partir au combat en tant que membre du Hall of Fame acrobatique.

Le prix exact du Bundle d’Opérateur Rey Mysterio pour la Saison 5 n’a pas encore été dévoilé. D’après les précédents bundles crossover, vous pouvez vous attendre à payer environ 2 400 Crédits.

Que contient le Bundle d’Opérateur Rey Mysterio pour Warzone et Modern Warfare 3 ?

Il est devenu standard que ces types de packs incluent quelques bonus pour compléter le skin d’Opérateur. Le Tracer Pack – Bundle d’Opérateur WWE Rey Mysterio suivra probablement cette tendance.

Les premières informations suggèrent que le bundle inclura :

The Ultimate Underdog – Opérateur Rey Mysterio

Deux plans d’arme rouge et noir

Un porte-bonheur d’arme

Un autocollant d’arme

Une grande décalcomanie

Un écran de chargement

Mysterio Bulldog – Exécution

Ces informations doivent être prises avec précaution jusqu’à ce qu’Activision les confirme ou que la Saison 5 soit lancée.

Bien sûr, si vous n’êtes pas fan du LWO, vous pourriez chercher des informations sur comment jouer en tant que l’un de leurs plus grands rivaux.