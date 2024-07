Le champion incontesté de la WWE, Cody Rhodes, est sur le point de montrer aux lobbies de Call of Duty pourquoi on l’appelle l’American Nightmare. Voici comment obtenir le skin d’Opérateur Cody Rhodes dans la Saison 5 de Modern Warfare 3 et Warzone.

Cody Rhodes arrive dans Call of Duty pour revendiquer son royaume. À défaut, il revendiquera au moins quelques éliminations.

La Saison 5 de Warzone et Modern Warfare 3 offre aux joueurs le tout premier crossover WWE de la franchise. Le champ de bataille accueillera trois des Superstars les plus populaires de la WWE, y compris le membre du Hall of Fame Rey Mysterio, Rhea “bloody” Ripley, et l’actuel champion Cody Rhodes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous cherchez à déjouer les pronostics en tant que babyface ultime, nous avons ce qu’il vous faut. Ce guide vous expliquera comment obtenir le skin d’Opérateur Cody Rhodes dans la Saison 5 de Modern Warfare 3 et Warzone.

Activision

Le skin d’Opérateur Cody Rhodes fait partie de l’un des bundles d’Opérateur de la saison 5 pour Modern Warfare 3 et Warzone. L’achat du Tracer Pack – Bundle d’Opérateur WWE Cody Rhodes vous permettra de vous lancer dans la mêlée en tant que champion incontesté de Call of Duty.

L’article continue après la publicité

Nous n’avons pas encore le prix exact du Bundle d’Opérateur Cody Rhodes pour la saison 5. Attendez-vous à payer environ 2 400 Crédits, basé sur le prix moyen des packs similaires dans le passé. Nous mettrons à jour cette information dès que le prix sera confirmé.

L’article continue après la publicité

Que contient le Bundle d’Opérateur Cody Rhodes pour Warzone et Modern Warfare 3 ?

La plupart des bundles d’Opérateur incluent quelques éléments supplémentaires en plus du skin d’Opérateur. Le Tracer Pack – Bundle d’Opérateur WWE Cody Rhodes ne fera probablement pas exception et vous pouvez vous attendre à quelques cosmétiques supplémentaires.

L’article continue après la publicité

Les premières informations suggèrent que ce bundle inclura :

American Nightmare – Opérateur Cody Rhodes

Deux plans d’arme à thème Stars and Stripes

Un porte-bonheur d’arme

Un autocollant d’arme

Une grande décalcomanie

Un écran de chargement

Cross Rhodes – Exécution

Ces informations ne sont actuellement pas confirmées, donc prenez-les avec précaution jusqu’à ce qu’Activision les vérifie ou que la Saison 5 soit enfin lancée.