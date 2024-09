Comment obtenir l’opérateur Michael Myers dans MW3 & Warzone

L’événement The Haunting fait son grand retour dans Warzone et MW3 à l’occasion de la saison 6, et Call of Duty a décidé de célébrer la saison d’Halloween en ramenant Michael Myers, l’iconique tueur de la franchise Halloween, en tant qu’opérateur.

Cette mise à jour marque la dernière saison avant l’arrivée de Black Ops 6 et relance également l’événement The Haunting. Non seulement cela signifie l’arrivée de nouvelles armes comme le DTIR 30-06, mais les développeurs introduisent également une série d’icônes de l’horreur dans les deux jeux. Michael Myers, probablement le plus célèbre et reconnaissable de tous, fait donc son arrivée dans Call of Duty. Voici comment débloquer son opérateur.

Pour débloquer l’opérateur Michael Myers, il vous suffit d’acheter le Passe de combat de la saison 6 de MW3 et Warzone. Il fait partie des récompenses instantanées, ce qui signifie qu’il sera ajouté à votre collection dès que vous ferez l’acquisition du Passe de combat, que ce soit lors de son lancement le 18 septembre ou plus tard dans la saison.

Malheureusement, cela signifie que ceux qui optent habituellement pour la version gratuite du Passe de combat ne pourront pas obtenir ce tueur emblématique, car il n’existe aucun moyen de l’obtenir sans passer à la version Premium.

Activision Michael Myers est déjà apparu dans Call of Duty, mais jamais en tant qu’opérateur jouable.

Bien que l’achat du Passe de combat vous permette de débloquer l’opérateur de base Michael Myers, une variante de skin sera également disponible parmi les autres récompenses premium. Ce skin alternatif sera débloqué en montant de niveau dans le Passe de combat et en dépensant des jetons, mais le secteur précis où il pourra être débloqué n’a pas encore été confirmé.

C’est la première fois que l’antagoniste de La Nuit des masques devient un véritable opérateur dans Call of Duty, mais ce n’est pas sa première apparition dans la série.

En 2013, dans Call of Duty: Ghosts, il y avait un mode limité où les joueurs pouvaient se transformer en Michael Myers en complétant un ordre de mission, avec le masque, la hache et la musique emblématique du film.

Cela faisait également un clin d’œil au mode créé par les fans, “Mike Myers”, où un joueur, armé d’un couteau, devait traquer le reste du lobby.

Dans MW3 et Warzone, les joueurs pourront enfin recréer ce mode de jeu comme ils l’ont toujours espéré, avec le véritable monstre traquant ses proies dans l’obscurité.

