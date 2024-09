Comment obtenir l’opérateur Daryl Dixon dans MW3 & Warzone

Aux côtés de Rick et Michonne, Daryl Dixon débarque dans Warzone et Modern Warfare 3 avec un pack Traqueur et un skin d’opérateur, juste à temps pour l’événement The Haunting.

Call of Duty a annoncé son grand événement à venir, The Haunting, qui apportera une ambiance Halloween et du contenu inédit dans Warzone et Modern Warfare 3. Cet événement inclura deux nouvelles cartes en multijoueur ainsi que le retour des modes Purgatoire et Zombie Royale dans Warzone.

En plus de cela, The Haunting proposera quatre nouveaux événements, des opérateurs inédits et un Passe de combat rempli d’objets effrayants.

Parmi les ajouts les plus attendus, on retrouvera des personnages emblématiques comme Michael Myers de la franchise Halloween, Art le Clown de Terrifier, et bien sûr, l’incontournable chasseur de zombies Daryl Dixon de la série The Walking Dead.

Le pack d’opérateur de ce dernier inclura également des plans d’armes avec des balles traçantes et d’autres surprises. Voici comment obtenir ce pack dans Warzone et MW3.

Activision Le pack de Daryl Dixon comprendra plusieurs objets que les joueurs pourront utiliser dans Warzone et MW3.

Le pack Traqueur Daryl Dixon sera disponible lors d’un événement spécial intitulé The Walking Dead: Road to Terminus, au moment de la mise à jour The Haunting. Vous pourrez retrouver ce bundle directement dans l’onglet Boutique en jeu.

Une fois le pack disponible, rendez-vous dans la boutique et faites défiler jusqu’à trouver le pack Daryl Dixon. Bien que le prix exact du bundle n’ait pas encore été révélé, il est probable qu’il soit proposé autour de 2 400 CoD Points, soit l’équivalent de 20 euros, en se basant sur les précédents packs collaboratifs.

Contenu du pack Daryl Dixon dans Call of Duty

Voici tout ce que vous pourrez obtenir dans le pack de Daryl Dixon :

Skin opérateur Daryl Dixon

Plan d’arme “Arbalète de Daryl”

Deux autres plans d’armes

Exécution

Autocollant d’arme

Écran de chargement

Bien que le skin soit étrangement similaire à son modèle tiré du jeu Death Stranding, il reste largement supérieur à la version Fortnite du même personnage. La version Call of Duty s’est inspirée de la série The Walking Dead: Daryl Dixon.

Il est important de noter que vous ne pourrez pas utiliser le skin de ce personnage ni les autres objets dans le mode multijoueur de Black Ops 6. Ainsi, aucun de ces éléments ne sera transféré vers le nouveau titre. Cependant, vous pourrez continuer à utiliser ce skin d’opérateur dans Warzone, quel que soit le mode.