Comment obtenir le Mustang & Sally dans Black Ops 6 Zombies

Le Mustang and Sally est une arme emblématique pour la communauté CoD, et vous pouvez à nouveau débloquer ces pistolets explosifs dans le mode Zombies de Black Ops 6.

Un mode Zombies ne serait pas complet sans une tonne d’easter eggs et de références à découvrir, et Black Ops 6 répond largement à ces attentes. Les cartes Terminus et Liberty Falls regorgent de secrets, allant de l’histoire principale aux easter eggs secondaires.

L’article continue après la publicité

En hommage au Black Ops original, vous pouvez également obtenir les célèbres pistolets Mustang and Sally, cette fois appelés Sally and Forth. Voici tout ce que vous devez savoir.

L’article continue après la publicité

Pour obtenir les pistolets Sally and Forth dans Black Ops 6 Zombies, il faut passer les pistolets GS45 Akimbo dans la machine Sacré punch. Bien qu’ils soient nommés Sally and Forth cette fois-ci, les fans reconnaîtront immédiatement ces doubles pistolets qui tirent des balles explosives, capables de dévaster plusieurs zombies en un seul tir.

L’article continue après la publicité

Cependant, quelques étapes sont nécessaires avant d’atteindre le Sacré punch final. Voici le détail :

Atteindre le niveau 28 pour débloquer le pistolet GS45. Utiliser l’arme jusqu’au niveau 31 pour obtenir l’accessoire Akimbo. Équiper les GS45 Akimbo comme arme principale dans votre classe Zombies. Accumuler 5 000 Essences. Utiliser l’Essence pour passer les GS45 Akimbo dans la machine Sacré punch, ce qui vous donnera au Sally and Forth.

Activision

Débloquer le GS45

La première étape consiste à débloquer le GS45, disponible au niveau 28. Cela ne devrait pas prendre trop de temps, surtout si vous jouez en multijoueur, mais même en jouant principalement en mode Zombies, vous l’atteindrez après quelques heures de jeu.

L’article continue après la publicité

Notez que vous pouvez également acheter un GS45 sur le mur, que ce soit sur Liberty Falls ou Terminus, même si vous n’avez pas encore atteint le niveau requis. Cependant, passer l’arme au Sacré punch ne vous donnera alors que Sally avec une puissance réduite.

En rapport: Black Ops 6 devrait enfin corriger une fonctionnalité détestée par les joueurs

L’article continue après la publicité

Obtenez et équipez l’accessoire Akimbo

Utilisez le GS45 jusqu’au niveau 31 pour débloquer l’accessoire Akimbo. Cela vous permet de tenir un pistolet dans chaque main, c’est la seule manière d’obtenir le Mustang and Sally.

Sélectionnez ensuite le GS45 Akimbo comme arme principale dans votre classe Zombies, afin de commencer chaque partie avec cette arme. Cela rendra la collecte d’Essence un peu plus longue, car vous n’aurez que des pistolets au début, mais l’effort en vaut la peine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sacré punch

La dernière étape est de passer les pistolets dans la machine Sacré punch pour obtenir Sally and Forth, la version Black Ops 6 du Mustang and Sally. Comme pour toute autre arme dans le mode Zombies, vous devrez trouver la Sacré punch sur l’une des cartes.

Sur Liberty Falls, elle se trouve dans l’église au sommet de la colline. Sur Terminus, elle se situe dans le laboratoire souterrain avant de remonter à la surface. La première amélioration coûte 5 000 points, ce qui est suffisant pour obtenir le Mustang and Sally, tandis que les deux améliorations suivantes augmenteront encore leur puissance.

L’article continue après la publicité

Activision

L’histoire du Mustang and Sally dans Call of Duty

Pour ceux qui ne connaissent pas le mode Zombies de Call of Duty et se demandent pourquoi cet engouement, le Mustang and Sally était une arme redoutable dans le mode Zombies du Black Ops original. Tout comme Sally and Forth dans BO6, il s’agissait de pistolets akimbo tirant des balles explosives, considérés parmi la meilleure arme du jeu.

L’article continue après la publicité

Le Mustang and Sally pouvait être débloqué en passant le M1911, le pistolet de départ, dans le Sacré punch. Cela poussait les joueurs à survivre jusqu’aux manches avancées en ne disposant que d’un simple pistolet, mais la récompense en valait la peine avec une version améliorée absolument dévastatrice.

L’article continue après la publicité

Bien que BO6 vous permette de choisir n’importe quelle arme principale dès le départ, cette référence au Black Ops original ravira les fans de longue date.