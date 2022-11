Comment obtenir les skins de Messi, Pogba et Neymar Jr dans Modern Warfare 2 & Warzone 2

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Après de longues semaines d’attente, les légendes du football Messi, Pogba et Neymar Jr. débarquent en tant qu’opérateurs dans Modern Warfare 2 et Warzone 2. Voici comment les obtenir.

Au fil des années, Activision a introduit de nombreux crossovers divers et variés dans les différents Call of Duty, permettant aux joueurs d’ajouter à leur collection des skins comme celui de John McClane, de Ghostface, et même de Snoop Dogg.

Avec le coup d’envoi de la Coupe du monde, Activision a confirmé que les icônes du football Messi, Pogba et Neymar Jr étaient en route pour Modern Warfare 2, Warzone 2 et CoD Mobile dans le cadre de l’événement Modern Warfare FC.

Chaque skin d’opérateur prévu dans le cadre du Modern Warfare FC a sa propre date de sortie, à savoir

Neymar Jr : 21 novembre

Paul Pogba : 25 novembre

Lionel Messi : 29 novembre

Naturellement, leur arrivée coïncide avec la Coupe du monde 2022, qui a débuté le 20 novembre.

Activision a révélé que les joueurs pourront obtenir les skins de Messi, Pogba et Neymar Jr dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 en se procurant des packs spéciaux à durée limitée dans l’un ou l’autre de ces titres.

Pack Opérateur Neymar Jr

Le pack de Neymar Jr est disponible depuis le 21 novembre. Il coûte 2400 points COD et comprend les éléments suivants : Neymar Jr – Skin Opérateur All Kicks – Exécution The Feared – Plan d’arme Longball – Plan d’arme Ocean Gem – Skin véhicule Neymar Jr 1 – Charme d’arme Speed Boost – Autocollant d’arme Outrun – Emblème

Pack Opérateur Paul Pogba

Le pack de Paul Pogba est disponible depuis le 25 novembre, au prix de 2400 points COD et il comprend les éléments suivants :

Paul Pogba – Opérateur Jaw Buster – Exécution Série A – Plan arme Fennec 45 Contre-attaque – Plan d’arme HCR 56 Offside Ride – Skin de véhicule Pogba 10 – Charme d’arme Pogba Slide – Autocollant d’arme La Pioche – Emblème

Pack Opérateur Messi

Le pack de Messi ne sera disponible que le 29 novembre.