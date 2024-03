Comment obtenir gratuitement le skin Spectre d’or de Ghost dans MW3 & Warzone Mobile

Pour célébrer le lancement de Warzone Mobile, Activision a décidé d’offrir un nouveau skin de Ghost sur MW3 et Warzone. Voici comment l’obtenir.

L’arrivée imminente de Warzone Mobile le 21 mars apporte le très populaire Battle Royale de Call of Duty, Warzone, sur téléphone.

Des cartes bien connues et appréciées comme Verdansk et Rebirth Island, aux modes Match à mort par équipe et Domination, sans oublier le très important Battle Royale, il y a de quoi se réjouir. De plus, la cross-progression sera disponible entre les versions mobile, PC et console.

Pour inaugurer cette interconnectivité entre les plateformes, le skin Spectre d’or de Ghost peut être acquis pour MW3 et Warzone en jouant à Warzone Mobile.

Voici donc tout ce que vous devez savoir.

Pour déverrouiller le skin Spectre d’or de Ghost, vous devrez participer à l’événement Operation Day Zero de Warzone Mobile.

L’événement commence le jour de la sortie de Warzone Mobile, le 21 mars, et devrait proposer divers défis. Nous ne savons pas encore en quoi consistent ces défis, mais nous vous tiendrons informés dès qu’ils seront en ligne. Une fois complétés, les joueurs pourront réclamer la récompense gratuitement.

Grâce à la cross-progression de Warzone Mobile, il vous suffira de lier votre compte Activision à votre compte WZ Mobile et le skin sera également disponible dans MW3 et Warzone.

Outre le skin Spectre d’or de Ghost, les autres récompenses de l’événement Operation Day Zero incluent :

Un plan d’arme pour le fusil d’assaut M4

Un plan d’arme pour le pistolet X13

Un emblème

Une carte de visite

Un autocollant

Pour l’instant, nous ne savons pas quels seront les défis de l’Operation Day Zero, mais dès le lancement de Warzone Mobile, nous vous informerons ici des défis à relever.