Comment monter rapidement en niveau dans Warzone Saison 5

La Saison 5 de Warzone a ajouté une tonne de nouveautés que vous voudrez absolument débloquer, et le jeu propose de nombreuses méthodes efficaces pour monter rapidement en niveau.

Si vous souhaitez maximiser vos niveaux d’armes, votre niveau de joueur ainsi que dans le Passe de combat, voici quelques méthodes rapides pour accumuler de l’XP.

Profitez des week-ends Double XP et des Jetons

Au cours des saisons, Activision annonce parfois des week-ends Double XP. Ces périodes sont idéales pour jouer à Warzone si vous cherchez à monter rapidement en niveau.

De plus, vous gagnerez des Jetons en progressant dans le Passe de combat et en jouant à la campagne, alors utilisez-les en déployant les stratégies ci-dessous pour doubler la vitesse à laquelle vous montez en niveau vos armes.

Activision Les jetons augmentent votre gain d’XP.

Transportez l’arme que vous souhaitez améliorer

Vous pouvez gagner beaucoup d’XP passif pour votre arme en la portant simplement avec vous. Même des actions simples comme l’ouverture de coffres permettent de faire monter en niveau votre arme.

N’utilisez pas uniquement l’arme que vous souhaitez améliorer pour tuer des ennemis. Gardez-la équipée en permanence, et son niveau augmentera sans effort.

Jouez avec vos amis en utilisant des skins Party

La fonctionnalité Packs de groupe permet aux joueurs de gagner de l’XP supplémentaire en jouant avec des skins d’opérateurs spécifiques disponibles via les Packs de groupe dans la boutique.

Pour obtenir ce bonus, vous devrez rassembler une équipe de trois amis en jeu, tous utilisant des skins de groupe pour obtenir un double XP de niveau, un double XP d’arme et un double XP de Passe de combat.

Activision Les skins de groupe confèrent des bonus d’XP si vous les équipez et jouez avec.

Jouez avec des amis (exclusif PlayStation)

Dans le cadre des avantages MW3 de Sony, les joueurs Warzone sur PlayStation qui sont en groupe gagneront 25% d’XP d’arme en plus que d’habitude. Donc, si vous jouez sur PlayStation, assurez-vous de jouer en groupe avec des amis pour gagner encore plus d’XP.

Les moyens les plus rapides pour monter en niveau

Complétez des contrats

Terminer des contrats, comme Pillard ou Upload Intel, vous donne beaucoup d’XP sans avoir besoin d’affronter des ennemis dans Warzone. Ayez l’arme que vous voulez améliorer équipée tout en réalisant des contrats passifs sur la carte, et vous accumulerez une énorme quantité d’XP.

Jouez à Modern Warfare 3

Certes, c’est un moyen coûteux de monter plus rapidement en niveau, mais posséder Modern Warfare 3 vous donnera un bonus d’XP en jouant à Warzone.

Le multijoueur de Modern Warfare 3 est un moyen rapide et fiable de monter en rang, car son rythme d’action soutenu vous permet d’obtenir de nombreux kills et de l’XP. De plus, les modes Invasion et Guerre sont d’excellents endroits pour accumuler des kills et de l’XP d’arme facilement.

Monter en niveau le Passe de combat de Warzone peut être une expérience assez lente, donc vous voudrez gagner autant d’XP que possible en un minimum de temps. Pour ce faire, des modes rapides comme Pillage et Résurgence sont parfaits pour accumuler rapidement beaucoup d’XP.

De plus, le mode Zombies de MW3 est excellent pour monter rapidement en niveau, tandis que toute playlist de petites cartes est également idéale pour progresser rapidement dans le Passe.

Assurez-vous également de vérifier les meilleurs paramètres audio et de manette pour compléter ces méthodes et obtenir des récompenses le plus rapidement possible.