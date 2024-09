Comment monter rapidement en niveau dans Black Ops 6

Alors que les joueurs de Black Ops 6 continuent de se plonger dans le deuxième week-end de la bêta, pour débloquer toutes les récompenses, il est nécessaire de monter en niveau rapidement. Voici comment faire.

La bêta permet de débloquer des skins d’opérateurs et des plans d’armes, qui seront disponibles dans le jeu complet ainsi que dans Warzone lors de son intégration dans la Saison 1.

Si vous voulez gravir les niveaux le plus vite possible dans Black Ops 6, voici quelques astuces pour progresser efficacement.

Jouez l’objectif

Cela peut sembler évident, mais se concentrer sur l’objectif dans un mode de jeu spécifique est un excellent moyen d’engranger un maximum d’XP bonus. Bien que courir partout pour accumuler des éliminations contribue à votre progression, vous serez généreusement récompensé pour avoir aidé votre équipe.

Cela signifie qu’il faut traquer la Cible Prioritaire dans Ordre d’élimination, capturer les zones en Domination et maintenir la position dans Point stratégique. Chaque action réussie pour attaquer ou défendre vous rapporte des points supplémentaires, qui sont ensuite pris en compte dans le calcul du bonus de partie à la fin.

Privilégiez les modes avec objectifs

Pour suivre le conseil précédent, si vous voulez monter rapidement en niveau dans Black Ops 6, mieux vaut jouer aux modes de jeu basés sur des objectifs. Les modes comme Domination ou Point stratégique offrent plus d’opportunités de gagner de l’XP bonus par élimination, contrairement à Match à mort par équipe (MME) qui ne vous récompense que pour les kills.

Dans les playlists avec des objectifs plus complexes, vous avez la possibilité de gagner des points supplémentaires en capturant, défendant ou nettoyant des positions clés. De plus, ces parties durent généralement plus longtemps, ce qui rend votre temps de jeu bien plus rentable.

Le seul inconvénient de la bêta, c’est que vous ne pouvez pas toujours choisir le mode de jeu que vous voulez. Cependant, vous pouvez quitter une partie si MME apparaît et espérer trouver quelque chose de plus intéressant. Vous pouvez aussi voter pour les combinaisons de cartes et de modes avant chaque partie, alors assurez-vous de choisir un mode objectif dès que possible.

Activision Jouer l’objectif est le meilleur moyen de gagner de l’XP.

Jouez en équipe

Même s’il n’y a pas de bonus d’escouade dans la bêta comme dans MW3, jouer avec des amis reste le meilleur moyen d’optimiser vos gains. Cela vous permet de mieux vous coordonner et de jouer l’objectif plus efficacement, surtout si vous êtes tous équipés de micros.

En communiquant avec votre équipe pour décider des meilleurs moments et lieux pour attaquer, vous augmentez vos chances de remporter la partie, et donc de gagner beaucoup d’XP bonus pour monter en rang plus rapidement.

Terminez les défis quotidiens

Vous pouvez également compléter les défis quotidiens pour obtenir un supplément d’XP pendant la bêta de Black Ops 6. Ces défis se renouvellent toutes les 24 heures et offrent entre 2 500 et 5 000 XP par objectif, ainsi qu’un bonus supplémentaire de 5 000 XP si vous réalisez les trois avant leur expiration.

Ces tâches sont généralement assez simples, comme remporter un certain nombre de parties, éliminer des ennemis avec un type d’arme spécifique, ou réussir des kills d’une certaine manière. Nous vous recommandons de vous occuper de ces défis chaque jour, car ils peuvent souvent être terminés en seulement quelques matchs et accélérer considérablement votre progression.

La bêta ouverte de Black Ops 6 a commencé le 6 septembre et se termine le 9 septembre. Assurez-vous de tirer le meilleur parti de ces astuces pour débloquer toutes les récompenses possibles avant que les serveurs ne se ferment.

Vous pouvez également consulter notre tier list des meilleures armes afin de savoir exactement lesquelles utiliser pour dominer vos prochaines parties.