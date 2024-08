Comment jouer à MW2 (2009) Remastered multijoueur avec le mod H2M

Une équipe de moddeurs a entièrement recréé le Call of Duty: Modern Warfare 2 original de 2009, et le jeu peut désormais être joué sur Steam. Voici comment cela fonctionne et comment vous pouvez jouer à H2 Multiplayer.

Modern Warfare 2 est souvent considéré comme l’un des meilleurs jeux Call of Duty de tous les temps, avec de nombreux joueurs le plaçant au sommet, devant des titres comme Black Ops 2 et Call of Duty 4.

Pendant des années, les fans ont réclamé un remaster complet, mais la seule version qui a vu le jour était une campagne remasterisée en 2020, ce qui a déçu beaucoup de joueurs.

Aujourd’hui, les fans ont pris les choses en main avec le mod H2M, et il est très facile d’y accéder.

Voici comment vous pouvez vous y prendre :

Achetez Modern Warfare Remastered sur Steam si vous ne le possédez pas déjà.

Rendez-vous sur le site web de H2M.

Téléchargez H2M-Mod Launcher lorsqu’il sera disponible à sa date de sortie, le vendredi 16 août.

Le jeu ramène toutes les cartes originales de MW2, tout comme MW3 en 2023, en plus des cartes de Modern Warfare Remastered, ainsi que les armes emblématiques de Modern Warfare 2, les atouts, les accessoires, les séries d’éliminations et même les emblèmes de prestige.

Grâce à ce mod, Modern Warfare Remastered a rapidement grimpé dans les classements de Steam, devenant le huitième jeu le plus vendu sur la plateforme au moment de la rédaction.

Le fait que MWR soit actuellement en promotion jusqu’au 15 août aide également avec une réduction de 50 %, une vente accidentelle, mais parfaitement synchronisée.

Comme mentionné, le mod sortira publiquement le 16 août, avec seulement certains créateurs ayant pu y accéder jusqu’à présent. Cela dit, ces créateurs ont clairement apprécié le gameplay pendant leur temps limité, et nous pourrions voir ce mod devenir extrêmement populaire dans les semaines à venir, notamment pendant la période creuse avant la sortie de Black Ops 6 le 25 octobre.

