Comment jouer à Black Ops 6 en avance

L’attente pour Black Ops 6 touche à sa fin, mais si vous ne pouvez plus patienter avant sa sortie, la célèbre astuce de la Nouvelle-Zélande permet de profiter du jeu en avance.

Activision a supprimé l’accès anticipé dans Black Ops 6, y compris pour la campagne, qui sortait habituellement en premier pour offrir aux joueurs un premier aperçu global du jeu. Cela signifie que la campagne solo, le mode multijoueur et le mode Zombies seront tous disponibles en même temps, lors de la sortie mondiale le 25 octobre.

Cependant, il existe un moyen de plonger dans l’action avant cette date. Voici comment utiliser l’astuce de la Nouvelle-Zélande pour jouer à BO6 en avance et quand vous pourrez y accéder.

Xbox

Accédez aux paramètres de votre console. Faites défiler jusqu’à l’option Système. Sélectionnez “Langue et emplacement”. Allez dans “Emplacement” et changez-le pour la Nouvelle-Zélande. Cliquez sur “Redémarrer maintenant” pour redémarrer votre console et appliquer le changement. Rendez-vous ensuite sur le site officiel de Call of Duty. Connectez-vous à votre compte. Allez dans l’onglet “Informations de base”. Modifiez votre adresse pour une adresse en Nouvelle-Zélande. Cliquez sur “Enregistrer”.

PC (Game Pass)

Accédez aux paramètres de Windows. Allez dans “Heure et langue”. Sélectionnez “Région”. Changez votre région pour la Nouvelle-Zélande. Redémarrez votre PC. Connectez-vous de nouveau à l’application Xbox, et la monnaie devrait être affichée en dollars néo-zélandais (NZD). Rendez-vous sur le site Call of Duty et répétez les étapes ci-dessus pour changer la région de votre compte Activision.

Activision

PlayStation

Les choses sont un peu plus compliquées sur PS5 et PS4, car Black Ops 6 sera distribué via l’application QG de Call of Duty sous forme de packs de contenu, plutôt que sous la forme d’une grosse mise à jour comme les années précédentes. Il est donc actuellement incertain si l’astuce de la Nouvelle-Zélande fonctionnera cette année pour PlayStation.

De plus, il faut savoir que le PSN verrouille votre compte sur une région spécifique lors de sa création, et il n’y a aucun moyen de changer cela par la suite. Par le passé, certains joueurs ont contourné ce problème en créant un nouveau compte, en choisissant une adresse en Nouvelle-Zélande, puis en achetant le jeu via le PlayStation Store de ce pays.

Si cela se confirme encore cette année, nous mettrons à jour cette page avec un guide détaillé pour vous expliquer comment procéder. En attendant, il est recommandé d’attendre avant de faire des achats afin de ne pas vous retrouver avec un compte bloqué dans la mauvaise région.

Steam et Battle.net

Malheureusement, si vous jouez sur Steam ou Battle.net, cette méthode ne fonctionnera pas. Ces plateformes vous bloquent dans une région spécifique et ne vous permettent pas de la modifier, donc il ne sera pas possible de changer de fuseau horaire pour jouer à Black Ops 6 en avance.

Quand pouvez-vous jouer à Black Ops 6 ?

En utilisant cette astuce, vous pourrez vous connecter et jouer à Black Ops 6 dès le 24 octobre à 13h00.

Bien que vous n’ayez pas plusieurs jours d’accès anticipé pour finir la campagne, cette astuce vous donne tout de même quelques heures d’avance sur le reste du monde. Si vous voulez plonger dans l’action le plus vite possible, consultez également notre guide sur la façon de prétélécharger Black Ops 6 pour ne pas attendre une fois que le jeu est disponible.

