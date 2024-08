Comment fonctionne la progression synchronisée de Black Ops 6

Black Ops 6 propose une variété de modes pour chaque type de joueur, mais comment la progression est-elle suivie à travers chacun d’eux ?

Avec un nouvel arsenal d’armes à découvrir et le retour du système de Prestige traditionnel, il y a beaucoup à faire. Grâce à un nouveau système de progression synchronisée entre le multijoueur et le mode Zombies, vous pourrez monter en niveau, progresser dans les niveaux et atteindre les différents Prestiges avec une nouvelle emphase sur l’efficacité.

Progression synchronisée entre Zombies et multijoueur dans BO6

Les joueurs de Black Ops 6 bénéficieront d’un système de progression synchronisée entre le multijoueur et Zombies, tant pour les armes que pour le Prestige.

Niveau des armes

La progression des niveaux d’armes sera partagée entre les modes. Par exemple, si vous atteignez le niveau six avec une arme en Zombies et que vous passez ensuite au multijoueur, cette arme sera également au niveau six dans le multijoueur. Le même principe s’applique lorsque vous passez du multijoueur aux Zombies.

Cela offrira aux joueurs plus d’options que jamais pour débloquer des accessoires et monter en niveau avec leurs armes.

Progression des niveaux et du Prestige

Il en va de même pour votre niveau et votre progression en Prestige. BO6 utilise un système de Prestige unifié entre le multijoueur et Zombies. Peu importe le mode dans lequel vous passez le plus de temps, votre progression sera affichée à travers votre Prestige dans les deux modes.

Il n’y a pas encore d’informations sur la possibilité que cela s’applique également aux défis de camouflage. Cependant, nous nous attendons à ce que le mode Zombies propose des défis de camouflage spécifiques, différents de ceux du multijoueur.

Il reste à voir comment Warzone s’intégrera dans ce système de progression synchronisée. Auparavant, monter en niveau une arme dans le multijoueur permettait également de la faire progresser dans Warzone, mais cela n’a pas encore été confirmé pour ce nouvel opus.