Comment faire le plein sur Warzone 2 et réparer les véhicules ?

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

Lorsqu’il s’agira de parcourir de long en large Al Mazrah pour prendre d’assaut des forteresses ou affronter d’autres escouades, les véhicules de Warzone 2 seront incontournables, mais pas sans inconvénients. Voici comment faire le plein dans les stations-service de Warzone 2 et réparer les véhicules.

Après de longues semaines d’attente, Warzone 2 débarquera enfin le 16 novembre prochain, apportant avec lui de nombreuses nouveautés comme les sites noirs, les forteresses, un nouveau nombre de joueurs et une toute nouvelle carte, Al Mazrah.

Comme on peut s’y attendre, il y aura aussi beaucoup de nouvelles armes de Modern Warfare 2 à tester, mais les joueurs auront aussi accès à de nouveaux véhicules. Si vous avez déjà eu l’occasion de jouer à Ground War dans Modern Warfare 2, beaucoup d’entre eux vous seront probablement familiers.

Activision Feuille de route de la Saison 1 de Warzone 2.

Cependant, dans Warzone 2 le carburant ne sera plus illimité, il faudra veiller à faire le plein et réparer le véhicule dès que nécessaire si vous ne voulez pas vous retrouver en panne au pire moment possible.

Tous les véhicules de Warzone 2

Quad : un véhicule trois places rapide mais peu sécurisé.

UTV : un véhicule tout-terrain et léger à quatre places.

Berline : un véhicule de transport civil à quatre portes sans protection particulière.

SUV (standard) : un 4×4 civil tout-terrain avec un châssis coffre.

GMC Hummer EV : un super camion entièrement électrique et tout-terrain.

Camion : un grand véhicule industriel à plateau.

Hélicoptère léger : un hélicoptère léger bimoteur conçu pour se déplacer rapidement et apporter du soutien lors des combats.

Hélicoptère lourd : un hélicoptère de secours lourdement blindé.

Bateau pneumatique : un bateau tactique des Forces spéciales facile à manœuvrer.

Patrouilleur blindé : un véhicule marin renforcé et équipé de mitrailleuses de calibre .50.

Afin de pouvoir continuer à utiliser les véhicules tout au long de la partie, vous devrez utiliser les stations-service disséminées sur Al Mazrah.

Selon les indications partagées par Activision sur le site officiel, tous les véhicules (y compris les véhicules électriques) consomment du carburant au fil du temps et une fois qu’il n’y en a plus, il ne sera plus utilisable à moins de faire le plein. Vous pouvez faire le plein de carburant de la manière suivante :

Stations-service : Vous pouvez réparer vos véhicules et faire le plein en vous rendant dans une station-service.

Jerricans : Les jerricans se trouvent un peu partout sur la carte ainsi que dans les stations-service, ils permettent d’ajouter un peu d’essence au réservoir.

Les joueurs peuvent également réparer les pneus en interagissant avec où qu’ils soient, néanmoins au cours de cette interaction vous serrez particulièrement vulnérables.