Comment effectuer le sprint tactique illimité dans Warzone Black Ops 6

Le sprint tactique est une version plus rapide du sprint classique. Cependant, il présente l’inconvénient de ne pouvoir être utilisé que pendant une durée limitée. Mais avec l’intégration de Black Ops 6 dans Warzone, une solution de contournement sera maintenant possible.

Dans le Warzone original, le slide cancel permettait de réinitialiser le sprint tactique, ce qui signifiait que vous pouviez traverser la carte sans ralentir. Cependant, Sledgehammer Games a retravaillé cette mécanique dans MW3, rendant impossible la réinitialisation du sprint tactique.

L’article continue après la publicité

En mai dernier, ModernWarzone a mené un sondage, et 65% des votants souhaitaient que le sprint tactique illimité devienne une fonctionnalité permanente. Ironiquement, ces fans ont vu leur souhait exaucé quelques semaines plus tard lorsque Warzone a ajouté des Bottes de sprint tactique illimité, un objet rare permettant de courir indéfiniment.

L’article continue après la publicité

Les joueurs ont adoré cette phase de test, et maintenant, elle devient une fonctionnalité permanente dans Black Ops 6.

Lorsque Black Ops 6 sera officiellement intégré à Warzone, en utilisant votre arme dédiée à l’emplacement de mêlée, vous pourrez alors activer le sprint tactique illimité. Dans la version Warzone de Black Ops 6, les joueurs peuvent porter une arme de mêlée dédiée en plus d’une arme principale et secondaire.

L’article continue après la publicité

Lors de l’événement Call of Duty NEXT, le streamer Warzone Repullze a montré le sprint tactique illimité en action. En plus de pouvoir courir aussi longtemps que vous le souhaitez, votre opérateur se déplace beaucoup plus rapidement.

L’article continue après la publicité

Bien évidemment, vous ne pourrez pas tirer en portant un couteau, mais le sprint tactique illimité facilitera vos déplacements sur la carte. Nous ne recommandons pas d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité en plein combat, car un couteau ne vous sera pas très utile à moins de pouvoir vous approcher suffisamment d’un ennemi.

L’article continue après la publicité

Cette nouvelle fonctionnalité a déjà fait l’unanimité parmi les joueurs sur les réseaux sociaux et tous ont déjà très hâte de pouvoir la tester dans les prochains mois.