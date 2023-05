Comment désactiver la musique dans MW2 et Warzone 2

La musique peut être une source de distraction dans Warzone 2 et Modern Warfare 2, surtout lorsqu’on essaie de se concentrer pour entendre les bruits de pas. Pour ceux qui ne veulent plus l’entendre, voici comment désactiver la musique dans Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Les joueurs ont la possibilité d’ajuster de nombreux paramètres dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 à leur guise. Les paramètres de la manette et du clavier/souris sont incontournables pour améliorer ses performances, mais il existe une grande variété d’options telles que le réglage de la qualité des graphismes ou l’ajustement de la luminosité qui permettent aux joueurs d’évoluer dans un cadre qui leur convient

L’article continue après la publicité

L’audio est également un aspect extrêmement important dans n’importe quel jeu, et dans Modern Warfare 2 et Warzone 2, ajuster les paramètres audio peut facilement faire la différence entre une victoire et une défaire.

Pour beaucoup, la musique en jeu peut être une source de distraction, même dans les menus, car essayer d’entendre ses coéquipiers, ou même les bruits de pas par-dessus la musique peut être un peu pénible. Pour mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut réduire la puissance de la musique, ou tout simplement la désactiver.

L’article continue après la publicité

Comment désactiver la musique dans Warzone 2 et Modern Warfare 2

Les joueurs peuvent désactiver à la fois le volume de la musique en jeu et le volume de la musique des cinématiques dans les paramètres de Call of Duty: Modern Warfare 2 et de Warzone 2. Pour y parvenir il suffit de suivre les étapes ci-dessous :

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Lancez Modern Warfare 2 ou Warzone 2. Accédez au menu principal. Ouvrez l’onglet des “Options” en haut à droite sur PC ou appuyez sur le bouton de démarrage sur la manette. Sélectionnez l’onglet “Paramètres”. Sous l’onglet Paramètres, vous devriez trouver la section Audio. Sélectionnez “Audio” et sous l’en-tête Volumes, appuyez sur “Afficher plus”. Cela devrait révéler les paramètres du volume de la musique en jeu et du volume de la musique des cinématiques. Réglez-les sur 0 pour les désactiver ou aussi bas que vous le souhaitez.

Comment désactiver la musique mastodonte dans Modern Warfare 2 et Warzone 2 ?

Il existe également une option permettant de désactiver la musique mastodonte plus bas dans la section des paramètres avancés de l’audio. Réglez cette option sur “Sans” si vous souhaitez désactiver complètement toute la musique dans Modern Warfare 2 et Warzone 2.