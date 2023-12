Comment débloquer le XRK Stalker dans MW3 et Warzone

La saison 1 de Modern Warfare 3 est enfin là, apportant des changements majeurs au mode multijoueur ainsi qu’une toute nouvelle carte au battle royale Warzone. Une nouvelle addition pour les deux est le fusil de précision XRK Stalker, qui pourrait dominer le méta à longue portée. Voici comment l’obtenir.

Chaque saison de Call of Duty apporte de nouvelles armes, cartes, Opérateurs, et plus encore au jeu, et la première saison de MW3 semble être impressionnante.

Peut-être que la partie la plus excitante de la mise à jour sont les grands changements à venir pour Warzone, avec l’implémentation du système de mouvement de Modern Warfare 3, la toute nouvelle carte Urzikstan remplaçant Al Mazrah, et voyant comment le jeu se déroule avec de tels changements après un manque d’enthousiasme pour Warzone 2 après sa sortie.

Et quelle meilleure façon de profiter de tout cela qu’en amenant les nouvelles armes sur le champ de bataille ? Cela inclut le fusil de précision XRK Stalker, mais d’abord, vous devez le débloquer.

Débloquer le XRK Stalker dans Modern Warfare 3 et Warzone ne pourrait pas être plus facile, puisqu’il est débloqué via le Passe de Combat.

Une fois que vous avez acheté le Passe de Combat de la Saison 1, vous devez atteindre le Secteur A4, à partir de là, vous pouvez débloquer et commencer à utiliser l’arme.

Le XRK Stalker est le quatrième fusil de précision de Modern Warfare 3, s’ajoutant aux trois disponibles au lancement. L’annonce officielle de la Saison 1 décrit l’arme comme suit : “Pour des éliminations en un coup, ne cherchez pas plus loin. Le Fusil de Précision XRK Stalker inflige des dégâts massifs et est hautement personnalisable pour soutenir plusieurs styles de jeu. Améliorez la vitesse et la stabilité de l’arme et frappez depuis les ombres ou améliorez ses capacités de maniement pour devenir une menace de quick-scoping.”

Cela ne devrait pas être trop difficile pour vous d’y arriver et devrait être disponible assez rapidement, ce qui signifie que vous pouvez facilement le monter en niveau à travers le multijoueur et Warzone pour dominer vos adversaires.