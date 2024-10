Comment débloquer tous les opérateurs de Black Ops 6

Black Ops 6 propose 22 opérateurs au lancement, répartis en deux factions : 12 dans la faction Rogue Black Ops et 10 dans l’alliance Crimson One. Voici tout ce que vous devez savoir pour débloquer chaque opérateur dans le jeu.

D’après la chronologie des Black Ops, Frank Woods, Russel Adler et Helen Park sont les seuls personnages à revenir des précédents opus. La campagne à venir se déroule dans les années 1990, après les événements de Black Ops, Black Ops Cold War et Black Ops 2.

Nous en apprendrons davantage sur chaque nouveau membre du casting durant la campagne, qui devrait durer entre six et neuf heures. Avec cela en tête, voici tout ce que vous devez savoir pour débloquer chaque opérateur.

Opérateur Comment le débloquer Adler Disponible immédiatement Park Disponible immédiatement Woods Disponible immédiatement Nazir Disponible immédiatement Westpoint Disponible immédiatement Bayan Disponible après avoir atteint le niveau 22 Alvarez Disponible après avoir atteint le niveau 7 Payne Disponible après avoir atteint le niveau 13 Marshall Disponible après avoir atteint le niveau 34 Weaver Disponible immédiatement Maya Disponible immédiatement

Opérateur Comment le débloquer Brutus Disponible immédiatement Klaus Disponible immédiatement Rossi Disponible après avoir atteint le niveau 16 Caine Disponible immédiatement Niran Disponible immédiatement Toro Disponible après avoir atteint le niveau 10 Bailey Disponible après avoir atteint le niveau 28 Stone Disponible après avoir atteint le niveau 40 Carver Disponible immédiatement Grey Disponible immédiatement

Skins alternatifs de l’édition Coffre d’armes

Les joueurs qui achètent l’édition Coffre d’armes pour 109,99€ ont accès à plusieurs skins alternatifs pour les opérateurs :

Adler : skin “Umbra”

: skin “Umbra” Brutus : skin “Gardien d’Alcatraz”

: skin “Gardien d’Alcatraz” Park : skin “Oblivion”

: skin “Oblivion” Klaus : skin “Reborn”

: skin “Reborn” Woods : skins “Woods classique”, “Woods Zombies” et “Woods Nombres”

Et voilà tout ce que vous devez savoir pour débloquer tous les opérateurs et skins alternatifs dans Black Ops 6. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez nos guides sur les camouflages de maîtrise et comment prétélécharger BO6.