Comment débloquer le Tempus Razorback dans Warzone 2 et MW2

La saison 4 de Warzone 2 et de MW2 va introduire un nouveau fusil d’assaut nommé Tempus Razorback. Découvrez donc comment vous pouvez débloquer cette arme.

Une nouvelle saison de Call of Duty signifie de nouvelles armes, et la saison 4 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 en apporte… quatre !

Alors que la saison 3 nous a gâtés avec le surpuissant Cronen Squall et l’emblématique Intervention, la saison 4 va quant à elle nous délivrer le fusil d’assaut Tempus Razorback, la mitraillette ISO 45, l’arme de mêlée Tonfa, et un nouveau fusil à pompe dans la mise à jour de mi-saison.

L’article continue après la publicité

Et le Tempus Razorback s’annonce déjà comme un choix dominant à la fois en multijoueur et dans le Battle Royale, alors découvrez comment vous pouvez le débloquer dans Warzone 2 et Modern Warfare 2.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Activision Le Tempus Razorback arrive bientôt dans Warzone et MW2.

Le Tempus Razorback se déverrouille via le passe de combat de la saison 4 de Warzone 2 et Modern Warfare 2 dans le Secteur D13. C’est un palier gratuit, donc pas besoin de dépenser un seul centime pour débloquer cette nouvelle arme quand le passe de combat sera lancé le 14 juin.

Décrit par les développeurs comme une arme “touche-à-tout”, le fusil d’assaut Tempus Razorback est une carabine “fluide et contrôlable” qui “offre un profil de dégâts impressionnant” et un “tir rapide”.

L’article continue après la publicité

Atteindre le Secteur D13 devrait être à la portée de la plupart des joueurs, mais l’arme pourra également être débloquée via un défi une fois que la saison 5 arrivera. Ou alors, vous pouvez mettre la main au portefeuille et opter pour le passe de combat BackCell qui fait son retour, offrant aux joueurs une avance majeure dans le Battle Pass.